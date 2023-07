W Lublinie startują młodzieżowe mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Trzy dni i 36 konkurencji

Trzeba od razu zaznaczyć, że zawody, które będą się odbywały na stadionie lekkoatletycznym przy al. Piłsudskiego będzie można oglądać za darmo. Na dzień dobry, we wtorek, już o godz. 10.30 rozpocznie się konkurs pchnięcia kulą kobiet, a 35 minut później w szranki staną zawodnicy rywalizujący w: skoku w dal i rzucie oszczepem. Na godz. 16 zaplanowano uroczyste otwarcie mistrzostw.

Od godz. 16.35 rozpoczną się biegi, najpierw na 100 metrów kobiet. Później z niewielkimi przerwami będzie co oglądać aż do 20.45, kiedy odbędzie się bieg mężczyzn na 3000 metrów. W sumie przez trzy dni rywalizacji, zawodnicy powalczą o medale w aż 36 konkurencjach.

Jednym z kandydatów do złotego krążka po stronie AZS UMCS Lublin będzie chociażby Bartosz Kitliński, który jest ambasadorem mistrzostw. – Imprezę w Lublinie traktuję poważnie i chce powalczyć o jak najwyższe miejsce. Szczególnie, że to będzie u siebie, można powiedzieć w swoim domu rodzinnym. Stadion jest bardzo szybki, czuć od tartanu, że on oddaje. Rywalizacja rodzinna daje mi mobilizację. Widziałem wyniki taty czy brata, które pokazywały mi, że się da. Bardzo chce być na ich poziomie i nawet powalczyć o jeszcze lepszy wynik – wyjaśnia Bartosz Kitliński, wystartuje powalczy o dobre wyniki w biegach na: 800 i 1500 metrów.

– Przygotowujemy się do najważniejszej imprezy sportowej Bartka, na razie w krótkiej jego karierze. Będą to Mistrzostwa Europy U20, które odbędą się w Jerozolimie na początku sierpnia. Z Bartkiem pracuje się bardzo dobrze, zarówno na treningach jak i podczas zawodów. Świetnie sobie daje radę z motywacją i osiągnięciem celu, jaki mamy ustawiony podczas biegu. Jego obecna dyspozycja powoduje, że wszyscy będziemy mogli być zadowoleni z jego występu w Lublinie – przekonuje trener Piotr Kitliński i tata Bartosza.

Kibice lekkiej atletyki zacierają ręce przede wszystkim na bieg panów na 1500 metrów. A w nim młodszy Kitliński powinien zmierzyć w walce o złoty medal z Kamilem Herzykiem. Na stadionie przy al. Piłsudskiego będzie można zobaczyć w akcji także takich zawodników, jak: Zuzanna Maślana (pchniecie kulą), Maksymilian Szwed (bieg na 400 metrów) czy Marek Zakrzewski (biegi na 100 i 200 metrów). Ta trójka to nie tylko reprezentanci Polski, ale dodatkowo zawodnicy, którzy mogą się obecnie pochwalić najlepszymi wynikami w tegorocznych tabelach. A w tej sytuacji wiadomo, że będą też głównymi kandydatami do miejsc na najwyższym stopniu podium.

– Lublin jest Europejską Stolicą Młodzieży w 2023 roku. Z tego powodu cieszymy się jeszcze bardziej, że w tym czasie nie zabraknie energii młodych lekkoatletów na lubelskim stadionie podczas 77. PZLA Mistrzostw Polski U20. Życzymy udanych startów i zapraszamy do kibicowania – mówi Paweł Danielczuk, koordynator mistrzostw.