Weronika Zielińska-Stubińska jeszcze bez kwalifikacji na igrzyska olimpijskie

Zawodniczka AZS AWF Biała Podlaska dzielnie walczyła o zdobycie przepustki na najważniejszą imprezę czterolecia, ale się nie udało.

W ostatnim turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich, który został rozegrany w Pukhet, w Tajlandii, nasza reprezentantka zajęła ostatecznie 10. miejsce. Bialczanka osiągnęła w dwuboju 241 kg. W rwaniu zaliczyła 110 kg. Z kolei w podrzucie uporała się ze sztangą ważącą 131 kg.

Rwanie sztangistka z Białej Podlaskiej rozpoczęła od spalonego podejścia do 107 kg. Udało się zaliczyć ten ciężar w drugiej próbie. 110 „pękło” w trzecim, ostatnim z możliwych podejść w rwaniu. Warto podkreślić, że to nowy rekord Polski w kategorii do 81 kg.

Podrzut nasza reprezentantka rozpoczęła od 131 kg, które ze spokojem zaliczyła. W drugiej próbie na gryfie było 135 kg, niestety tego ciężau bialczanka nie dała rady podrzucić. W ostatniej próbie zapadła decyzja o dołożeniu 1 kg. Sztanga ważyła już 136 kg.

Trzecie podejście również zakończyło się fiaskiem. Polka do końca dzielnie i z oddaniem walczyła o poprawienie miejsca w rankingu IWF. 10. lokata w Tajlandii to i tak najlepszy wynik z grona zawodniczek z Europy. Przed zawodami mistrzyni Starego Kontynentu sklasyfikowana była na rankingu IWF na 16. pozycji z rezultatem 239 kg w dwuboju. Po starcie w Pukhet Weronika Zielińska-Stubińska zajmuje 14. lokatę. Na dziś sztangistka z naszego regionu nie ma kwalifikacji olimpijskiej.

W Paryżu w każdej z pięciu kategorii wagowych zaprezentuje się 10 najlepszych sztangistek w swojej wadze oraz dwie, które zostaną dołączone na podstawie specjalnych regulaminów przygotowanych przez Światową Federację Podnoszenia Ciężarów (IWF). Być może Polka będzie mieć szczęście i znajdzie się wśród dwóch sztangistek powołanych dodatkowo. Ostateczna decyzja zapadnie do 24 maja. Do tego dnia ma być znana ostateczna lista startujących sztangistek i sztangistów w stolicy Francji. Z kolei do końca maja kraje muszą potwierdzić wykorzystanie przyznanych miejsc.

Już teraz igrzyska w Paryżu będą pierwszymi od 72 lat, w których zabraknie reprezentantów Polski w rywalizacji mężczyzn. W Tajlandii szans na zdobycie kwalifikacji nie wykorzystali Piotr Kudłaszyk (do 73 kg) i Arsen Kasabijew (kat. 102 kg). W programie olimpijskim Biało-Czerwoni startują nieprzerwanie od 72 lat. Od igrzysk w Melborune (1956) do Londynu (2012), z każdych IO przywozili medale.

Wyniki kategorii 81 kg Pucharu Świata IWF (turniej kwalifikacyjny do IO Paryż 2024) w Pukhet 2024 (Tajlandia): 1. Dajmes Barrera (Ekwador) - 269 kg w dwuboju (123 kg w rwaniu + 146 kg w podrzucie), 2. Wang Zhouyu (Chiny) - 267 kg (120 + 147), 3. Cikamatana Eileen (Australia) - 263 kg (114 + 149), 4. Vibert Katherine (USA) - 258 kg (113 + 145), 5. Kim Suhyeon (Korea) - 256 (112 + 140), 6. Kim Iseul (Korea) - 255 kg (115 + 140), 7. Liang Xiaomei (Chiny) - 253 kg (113 + 140), 8. Nascimento Amaro (Brazylia) - 253 kg (112 + 141), 9. Mejia Peguero (Dominikana) - 244 kg (111 + 133), 10. Weronika Zielińska-Stubińska - 241 kg (110 + 131).