Wspinaczka sportowa: Puchar Polski i mistrzostwa Polski już w weekend w Lublinie

Pierwszego dnia zobaczymy w akcji młodzików, juniorów młodszych i juniorów, którzy rywalizować będą we wspinaczce na prowadzenie, w ramach Pucharu Polski. Na niedzielę zaś zaplanowano, także w Pucharze Polski, zmagania młodzików, juniorów młodszych i juniorów na czas. Ponadto, drugiego dnia odbędą się też mistrzostwa Polski seniorów i młodzieżowców na czas.

Wśród seniorów wystartuje przedstawicielka naszego regionu, mistrzyni Europy i rekordzistka świata, Aleksandra Mirosław z Kotłowni Lublin. Lubelski klub jest współorganizatorem weekendowej imprezy. Oprócz lublinianki, zwyciężczyni Plebiscytu na Sportowca Roku 2022, organizowanego przez naszą redakcję, udział w mistrzostwach Polski zapowiedziała krajowa czołówka. Na ściance pojawią się siostry Natalia i Aleksandra Kałuckie. Pierwsza to aktualna mistrzyni świata seniorek, druga - zdobywczyni Pucharu Świata w sezonie 2022.

Wśród mężczyzn na starcie zamelduje się wicemistrz Europy z 2022 roku Marcin Dzieński. Wśród juniorów zobaczymy finalistów mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy. – Juniorzy rywalizować będą w sobotę i niedzielę już od godziny 9. Seniorzy i seniorski rozpoczną eliminacje w niedzielę o godzinie 15.30. Godzinę później wystartują finały. W rywalizacji seniorskiej zobaczymy około 40 startujących, w juniorskiej około 150 – mówi Adam, Jaroszewski, koordynator Pucharu Polski i mistrzostw Polski z ramienia KW Kotłownia Lublin.

Współorganizatorem Pucharu Polski młodzików, juniorów młodszych i juniorów oraz mistrzostw Polski seniorów i młodzieżowców jest Klub Wspinaczkowy Kotłowania Lublin. – Takiej rangi zawodów w naszym mieście jeszcze nie było. Wstęp dla wszystkich, którzy będą chcieli obejrzeć w akcji wspinaczy, jest wolny – tłumaczy koordynator.

Klub Wspinaczkowy Kotłownia Lublin reprezentować będzie mistrzyni Europy i rekordzistka świata Aleksandra Mirosław. Lublinianka jest główną kandydatką do tytułu mistrzyni Polski. W sierpniu ubiegłego roku zawodniczka Kotłowni stanęła na najwyższym stopniu podium ME w Monachium. Wicemistrzostwo wywalczyła jej koleżanka z reprezentacji Aleksandra Kałucka. W Niemczach mistrzostwa zostały zdominowane przez Biało-Czerwone. Na najniższym stopniu podium stanęła trzecia z Polek Natalia Kałucka. Siostry Kałuckie będą najgroźniejszymi rywalkami do mistrzowskiego krajowego tytułu.