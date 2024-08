Znakomity występ zawodników Lubelskie Perła Polski Cycling Team w Tour of Romania

Już pierwszy odcinek, wiodący z Devy do Alba Iulia, stał pod znakiem popisu naszych kolarzy. A konkretnie do Patryka Gierackiego. 25-latek do tej błyszczał głównie na krajowych szosach.

Szczególnie upodobał sobie Wyścig Dookoła Małopolski, gdzie w tym roku na jednym z etapów zajął 6 miejsce. Tym razem było jeszcze lepiej, bo Gieracki pojechał bardzo czujnie. Peleton szybko się porwał i z przodu znalazła się grupa liczącą nieco ponad 20 kolarzy. Trzech zawodników zdołało się od niej oderwać i rozstrzygnęło miedzy sobą walkę o zwycięstwo, które przypadło Słowakowi Lukasowi Kubisowi z Elkov-Kasper. Gieracki przyjechał spóźniony o 9 sek. i w finiszu z kilkunastoosobowej grupy był drugi, co na tym etapie dało mu 5 miejsce.

W kolejnych dniach Gieracki starał się pilnować miejsca w czołówce. Na drugim etapie wiodącym z Alba Iulia do Patinis był 13. Dzień później na odcinku z Sibiu do Cristian zameldował się pozycję niżej. Lokatę przed nim na metę wpadł jego klubowy kolega, Paweł Szóstka.

Na czwartym odcinku wokół Targoviste Gieracki był 20, ale z czasem identycznym jak czołowa grupa. Podsumowaniem dobrej postawy zawodników z województwa lubelskiego był ostatni etap poprowadzony ulicami stolicy Rumunii, Bukaresztu. W ucieczce dnia wziął udział Kuś, ale nie udało mu się dotrzeć do mety przed peletonem. Sprawę zwycięstwa rozstrzygnęła duża grupa, a w niej dobrze finiszował Szóstka, który zajął 9 miejsce.

W klasyfikacji generalnej Gieracki zajął 11 miejsce. Do zwycięzcy, Kazacha Ilkana Dostiyeva z Astany stracił nieco ponad dwie minuty. 22-latek to prawdopodobnie przyszła gwiazda światowego peletonu, a w tym roku był już drugi w klasyfikacji generalnej Tour of Rwanda.

Warto też wspomnieć o 8 miejscu Szóstki w klasyfikacji punktowej i 4 tego samego zawodnika w klasyfikacji górskiej. W zestawieniu najlepszych młodzieżowców na 8 miejscu sklasyfikowano Jakuba Musialika. Dodatkowo w klasyfikacji górskiej Lubelskie Perła Polski Cycling Team zajęło 6 miejsce.