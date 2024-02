Znamy zwycięzców XX Plebiscytu Dziennika Wschodniego na Sportowca Roku

Zmarzlik ma za sobą pierwszy sezon w barwach lubelskich „Koziołków”. I od razu był to sezon niezwykle udany. Platinum Motor znowu zdobył złoty medal, a 28-letni zawodnik po raz kolejny potwierdził, że nie ma sobie równych nie tylko na krajowym podwórku. Do sukcesów drużynowych dorzucił przecież sporo laurów indywidualnych, w tym tytuł mistrza świata.

W swojej kolekcji do tej pory nie miał tytułu Sportowca Roku w Plebiscycie Dziennika Wschodniego. W piątek to się jednak zmieniło. Zapytaliśmy go, czy każde wyróżnienie cieszy tak samo, czy przy takiej ilości nagród indywidualnych można się już pogubić?

– Dla mnie każde wyróżnienie jest równie ważne. To znaczy, że ktoś tak naprawdę widzi mój wysiłek i pracę włożoną w wynik drużyny, której startuję jak też indywidualny – wyjaśnia Bartosz Zmarzlik.

A czy brakuje mu jeszcze jakiegoś tytułu lub nagrody? – Nic takiego mi tak na szybko do głowy nie przychodzi. Szkoda tylko, że żużel nie jest sportem olimpijskim, bo to mogłoby być bardzo wyjątkowe. To tak w kwestii osiągnięć wyróżnień i sportowych wyników – dodaje zawodnik Platinum Motoru.

Tym razem drugą lokatą musi się zadowolić Aleksandra Mirosław. Specjalistka od wspinaczki sportowej przed rokiem wygrała nasz plebiscyt. Podium uzupełniła Aleksandra Zięmborska, która oczywiście miała swój udział w wielkim sukcesie lubelskiej koszykówki. Polski Cukier AZS UMCS w poprzednim sezonie pierwszy raz wywalczył przecież mistrzostwo Polski. A trzeba dodać, że Zięmborska bardzo dobrze radziła sobie także w barwach reprezentacji Polski, przy okazji mistrzostw świata 3x3. Biało-Czerwone zdobyły srebrny medal.

Dziesiątkę najlepszych sportowców wybrała kapituła, w której znaleźli się byli sportowcy i olimpijczycy: Karolina Michalczuk oraz Mariusz Siembida, zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz redaktor naczelny Dziennika Wschodniego Jerzy Kowalczyk i jego zastępca Krzysztof Basiński.

Przyznaliśmy też nagrody dla najlepszych: drużyny, trenera i sportowca z niepełnosprawnością. Wybraliśmy również powiatowego sportowca minionych 12 miesięcy. Głos mieli też nasi Czytelnicy, którzy za pośrednictwem sondy na portalu dziennikwschodni.pl wybrali najpopularniejszego sportowca. Tytuł ten wywalczył Michał Musur, zawodnik Edach Budowlanych Lublin.

XX PLEBISCYT DZIENNIKA WSCHODNIEGO NA SPORTOWCA ROKU

Sportowiec Roku 2023: 1. Bartosz Zmarzlik (Platinum Motor Lublin, żużel), 2. Aleksandra Mirosław (KW Kotłownia Lublin, wspinaczka sportowa), 3. Aleksandra Zięmborska (Polski Cukier AZS UMCS Lublin, koszykówka), 4.Adela Piskorska (AZS UMCS Lublin, pływanie), 5. Anhelina Łysak (Cement-Gryf Chełm, zapasy), 6. Marcin Komenda (Bogdanka LUK Lublin, siatkówka), 7. Julia Szeremeta (Paco Lublin, boks), 8. Dominik Kopeć (Agros Zamość, lekkoatletyka), 9. Daria Szynkaruk (MKS FunFloor Lublin, piłka ręczna), 10. Szymon Ładniak (wyścigi samochodowe).

Drużyna Roku 2023: 1. Platinum Motor Lublin i Polski Cukier AZS UMCS Lublin, 2. MKS FunFloor Lublin, 3. Motor Lublin.

Trener Roku 2023: 1. Krzysztof Szewczyk (Polski Cukier AZS UMCS Lublin), 2. Maciej Kuciapa i Jacek Ziółkowski (Platinum Motor Lublin), 3. Goncalo Feio (Motor Lublin)

Sportowiec z niepełnosprawnością: 1. Zdzisław Koziej, 2. Mariusz Mąka, 3. Barbara Wójcik.

Najpopularniejszy sportowiec: Michał Musur (Edach Budowlani Lublin).

Sportowiec powiatowy: Jan Lenart, Monika Skinder, Rafał Wójcik, Maria Szwed, Kacper Głowienka, Zuzanna Gadzała.