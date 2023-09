Znowu rekord świata Aleksandry Mirosław, a przy okazji bilet na igrzyska olimpijskie! [wideo]

Podczas imprezy we Włoszech zawodniczki i zawodnicy z Europy walczyli w ramach eliminacji kontynentalnych do igrzysk olimpijskich. Do wygrania wśród pań był jednak tylko jeden bilet do Paryża – dla najlepszej w stawce.

W szranki stanęły także inne Polki: Aleksandra Kałucka i jej siostra Natalia. Obie razem z Mirosław znalazły się w sesji finałowej z odpowiednio: trzecim i czwartym czasem. Odpadła za to Patrycja Chudziak, która zajęła 11 lokatę.

W eliminacjach Mirosław nie miała sobie równych i wygrała je z czasem 6,24. W ćwierćfinale zawodniczka KW Kotłownia pokonała Lison Gautron z Francji (wynik 6,52), później uporała się z Natalią Kałucką. Tym razem wielokrotna rekordzistka świata miała rezultat 6,41.

Jak naszym reprezentantkom poszło podczas decydującej rozgrywki? Natalia Kałucka wywalczyła brązowy medal. A o bilet do Paryża walczyły: Mirosław i Aleksandra Kałucka. Ta druga lepiej zaczęła, ale na finiszu lublinianka zaczęła ją doganiać i ostatecznie okazała się lepsza, dzięki czemu wygrała zawody z czasem 6,36 i wywalczyła przepustkę na igrzyska.