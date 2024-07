Bańbor i Przyjemski stanęli na wysokości zadania. Polska najlepsza w Speedway of Nations 2

Tegoroczne zawody zarówno dla juniorów jak i seniorów odbywają się w Manchesterze. W piątkowy wieczór do walki o mistrzostwo w Speedway of Nations 2 stanęło osiem ekip w tym reprezentacja Polski. W związku z tym zawody były nieco dłuższe, bo aby każdy mógł zmierzyć się z każdym potrzebne było objechanie aż 28 gonitw, bez barażu i finału, jak ma to miejsce w przypadku zmagań seniorskich.

W Manchesterze znów było deszczowo, co sprawiło, że warunki do jazdy były bardziej wymagające niż zazwyczaj. Biało-Czerwoni wyjechali na tor już w pierwszym biegu i choć żaden z naszych zawodników nie zajął pierwszego miejsca to gonitwa zaczęła się wygraną 5:4 nad Niemcami. W szóstej gonitwie sytuacja powtórzyła się w starciu z Australią i po dwóch jazdach nasi reprezentanci zajmowali trzecie miejsce.

Kolejny raz duet Orlen Oil Motoru wyjechał na tor w gonitwie 11 przeciwko Łotyszom i nie dał im szans – pierwszy linię mety minął Bańbor, a za nim przyjechał Przyjemski. Potem przyszedł czas na bardzo ważny pojedynek ze Szwedami. W pierwszym podejściu na drugim okrążeniu Bańbor upadł po kontakcie z Philipem Hellstroema-Baengsa. Na szczęście młodzieżowcowi lidera PGE Ekstraligi nic poważnego się nie stało, a rywal został wykluczony z powtórki co spotkało się z mocnymi protestami w obozie Szwedów. W powtórce Polacy zajęli dwa pierwsze miejsca. Chwilę później czekał ich pojedynek z Brytyjczykami. Duet Motoru znów pokazał klasę nie dając żadnych szans gospodarzom imprezy. To sprawiło, że Polacy byli o krok od zdobycia mistrzowskiego tytułu. Ciekawy przebieg miało starcie z Duńczykami. Co prawda Bańbor wygrał start i pewnie pomknął po zwycięstwo, ale Przyjemski tym razem przyjechał do mety jako ostatni i Biało-Czerwoni po raz pierwszy okazali się tego wieczoru słabsi od rywali. Na szczęście w kolejnym biegu przeciwko Czechom lubelski duet wyciągnął właściwe wnioski – wygrał Przyjemski, a Bańbor był trzeci i Polska kolejny raz zdobyła mistrzostwo w kategorii juniorskiej.

Speedway of Nations 2

Polska (41 pkt)

Wiktor Przyjemski 19+1 (2,2,3*,4,4,0,4)

Bartosz Bańbor 22+2 (3,3,4,3*,3*,4,2)

Jakub Krawczyk nie startował

Szwecja (38 pkt)

Casper Henriksson 15+3 (3*,3*,2,2,2,0,3*)

Philip Hellstroem-Baengs 23 (4,4,4,w,3,4,4)

Rasmus Karlsson nie startował

Australia (38 pkt)

Keynan Rew 27 (4,4,4,4,4,4,3)

James Pearson 11+1 (2,0,2,3*,0,2,2)

Michael West nie startował

Wielka Brytania (35 pkt)

Leon Flint 22+2 (3*,3*,4,4,2,2,4)

Dan Thompson 8 (4,4,w,-,-,-,-)

Sam Hagon 5 (2,0,3,0)

Dania (31 pkt)

Jesper Knudsen 0 (0,-,0,-,-,-,-)

Bastian Pedersen 20 (2,2,3,4,4,3,2)

Villads Nagel 11+2 (0,3*,3*,2,3)

Niemcy (29 pkt)

Norick Bloedorn 25 (4,4,3,3,4,3,4)

Jonny Wynant 0 (0,-,-,0,-,-,0)

Patrick Hyjek 4 (2,0,2,0)

Czechy (21 pkt)

Adam Bednar 14 (d,3,w,2,2,4,3)

Jan Jenicek 5 (2,-,3,-,-,-,-)

Matous Kamenik 2 (0,0,0,2,0)

Łotwa (17 pkt)

Nikita Kaulins 7 (3,2,0,2,0,0,0)

Artiom Juhno 10 (0,0,2,0,3,3,2)

Bieg po biegu