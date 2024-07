Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera wprowadzili Polskę do finału Speedway of Nations

Zawody, które odbywały się Manchesterze od samego początku stały pod znakiem zapytania ze względu na opady deszczu. Na całe szczęście przed godziną 17 pogoda zaczęła się poprawiać i zawody doszły do skutku.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że zasady drużynowej rywalizacji są nieco inne od tradycyjnych. W pierwszym półfinale wzięło udział siedem zespołów. Dwa najlepsze po 21. biegach zapewniały sobie awans do sobotniego finału, a dla trzeciej i czwartej drużyny przewidziano baraż. Inna jest także punktacja – za pierwsze miejsce żużlowiec otrzymuje cztery punkty, za drugie trzy, za trzecie dwa i za czwarte zero.

Reprezentacja Polski, której przedstawicielami byli Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera i jako rezerwowy Maciej Janowski, była zdecydowanym faworytem sobotnich zmagań. I już w premierowym biegu duet z Orlen Oil Motoru nie dał szans Francuzom – cztery punkty zdobył Zmarzlik, a trzy dorzucił Kubera. Natomiast w biegu piątym zawodnicy „Koziołków” zamienili się miejscami w jeździe przeciwko Włochom.

W dziewiątej gonitwie Polacy zastosowali rezerwę zwykłą i na tor zamiast Kubery wraz ze Zmarzlikiem wyjechał Janowski. Za pierwszym podejściem w starciu z Ukrainą doszło do upadku lidera Orlen Oil Motoru, na którego wjechał Marko Lewiszyn. Całe zdarzenie wyglądało niezwykle groźnie, ale na szczęście Zmarzlik szybko się pozbierał, a w powtórce sięgnął po cztery punkty. Natomiast Janowski dojechał do mety jako drugi. W biegu 12. Janowski i Kubera walczyli z Niemcami. I po raz pierwszy Polacy nie wywalczyli kompletu punktów. Wprawdzie Kubera wygrał wyścig, ale drugi był Kai Huckenbeck, a Janowski zdobył dla naszej drużyny dwa „oczka”.

W gonitwie 16. doszło do starcia dwóch zdecydowanych faworytów, bo Polacy jechali przeciwko Szwedom, których kapitanem jest inny zawodnik Orlen Oil Motoru – Fredrik Lindgren. Kubera i Janowski nie byli w stanie nawiązać walki z popularnym „Fredką” – pierwszy z nich był drugi, a Janowski tym razem ostatni. Trzy gonitwy później Polacy przypieczętowali awans do finału Speedway of Nations pokonując Finlandię (cztery punkty Kubery i trzy Janowskiego), ale porażka ze Szwedami sprawiła, że to właśnie Lindgren i spółka wygrali pierwszy półfinał. Trzecim zespołem, który wywalczył awans byli Niemcy pokonując w barażach Finlandię.

W środę wieczorem (godz. 20) odbędzie się drugi półfinał Speedway of Nations. Wystąpią w nim: Australia, Dania, USA, Czechy, Łotwa, Słowenia i Norwegia. Zawody można oglądać na platformie MAX.

I PÓŁFINAŁ SPEEDWAY OF NATIONS

Szwecja (38 pkt): Fredrik Lindgren 21+1 (3,4,4,3*,4,3) * Jacob Thorssell 17+1 (2,2,3*,4,2,4) * Oliver Berntzon nie startował Polska (37 pkt): Dominik Kubera 18+1 (3*,4,-,4,3,4) * Bartosz Zmarzlik 11+1 (4,3*,4,-,-,-) * Maciej Janowski 8+2 (3*,2,0,3*) Niemcy (33 punkty +7 w barażu): Kai Huckenbeck 22+1 (4,3*,4,3,4,4) +4 * Norick Bloedorn 11+1 (0,4,3*,0,2,2) +3* 3. Erik Riss nie startował. Finlandia (23 punkty +2 w barażu): Jesse Mustonen 6+1 (3,0,0,3*,0,0) +0 * Antti Vuolas 17 (2,3,2,4,4,2) +2 * Otto Raak nie startował. Włochy (21 pkt): Paco Castagna 17 (4,2,3,2,3,3) * Nicolas Covatti 2 (0,0,2,0,-,-) * Nicolas Vicentin 2 (2,w) Francja (19 pkt): 1. David Bellego 19 (2,4,4,2,3,4) * Steven Goret 0 (0,0,0,0,0,0) * Mathieu Tresarrieu nie startował Ukraina (16 pkt): Stanisław Melnyczuk 10 (3,2,0,2,3,w) * Marko Lewiszyn 6 (2,0,2,0,2,w)

Bieg po biegu

Zmarzlik, Kubera, Bellego, Goret Castagna, Melnyczuk, Lewiszyn, Covatti Huckenbeck, Lindgren, Thorssell, Bloedorn Bellego, Mustonen, Vuolas, Goret Kubera, Zmarzlik, Castagna, Covatti Bloedorn, Huckenbeck, Melnyczuk, Lewiszyn Lindgren, Vuolas, Thorssell, Mustonen Bellego, Castagna, Covatti, Goret Zmarzlik, Janowski, Lewiszyn, Melnyczuk Huckenbeck, Bloedorn, Vuolas, Mustonen Lindgren, Thorssell, Bellego, Goret Kubera, Huckenbeck, Janowski, Bloedorn Thorssell, Lindgren, Castagna, Covatti Vuolas, Mustonen, Melnyczuk, Lewiszyn Huckenbeck, Bellego, Bloedorn, Goret Lindgren, Kubera, Thorssell, Janowski Vuolas, Castagna, Vicentin, Mustonen Bellego, Melnyczuk, Lewiszyn, Goret Kubera, Janowski, Vuolas, Mustonen Huckenbeck, Castagna, Bloedorn, Vicentin (w) Thorssell, Lindgren, Lewiszyn (w/u), Melnyczuk (w/su)

Baraż