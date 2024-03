Bartosz Zmarzlik zaliczył podczas Memoriału Edwarda Jancarza kompletny występ

Kompletnie pijani wsiedli do auta. Jednemu z nich grozi więzienie

W czwartek po godzinie 17 na drodze wojewódzkiej nr 819 w Konstantynówce policjanci z Urszulina zatrzymali do kontroli jaguara. Jak się okazało, kierowca miał 2,5 promila alkoholu we krwi, jednak nie było to jego jedyne przewinienie.