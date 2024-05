Dominik Kubera z awansem do Grand Prix Challenge

Kubera kiepsko zaczął zmagania w Niemczech, bo w drugim biegu przywiózł tylko jeden punkt. Najlepszy okazał się Max Fricke, a drugi był Martin Smolinski.

Polak później był już jednak nie do zatrzymania. Cztery kolejne wyścigi, to cztery trójki. W efekcie „Domin” zakończył zmagania z dorobkiem 13 „oczek”.

Najlepszy okazał się reprezentant gospodarzy Kai Huckenbeck, który zgromadził punkt więcej. Po 13 wywalczyli za to także; Rasmus Jensen i Fricke. Dlatego na koniec rozegrano jeszcze dodatkowy bieg. Wygrał Jensen przed Kuberę, a trzeci był Australijczyk.

Do Grand Prix Challenge awansowała jednak najlepsza czwórka. Walka o stałe miejsce w przyszłorocznym cyklu Speedway Grand Prix odbędzie się 4 października w Pardubicach. A pojedzie w nich także najlepsza czwórka z eliminacji w Debreczynie, czyli: Przemysław Pawlicki, Antonio Lindbaeck, Andrzej Lebiediew oraz Kacper Woryna (Polska).

WYNIKI I RUNDY KWALIFIKACYJNEJ DO GRAND PRIX CHALLENGE W ABENSBERGU