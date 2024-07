Duet Orlen Oil Motoru Lublin powalczy w sobotę o medale dla Polski w Speedway of Nations

We wtorek w pierwszym półfinale Polacy nie mieli większych problemów z awansem do finału zajmując drugie miejsce i ustępując jedynie Szwedom. Trzecią, premiowaną awansem lokatę, zajęli Niemcy po zwycięskim barażu przeciwko Finlandii.

W środę odbył się drugi półfinał. Po fazie zasadniczej pewne awansu do finału w Manchesterze były dwie drużyny – Duńczycy i Australijczycy. W barażu znaleźli się za to Łotysze i Czesi. Wydawało się, że awans zgarną nasi południowi sąsiedzi, ale na trzecim okrążeniu Jan Kvech zamiast skupić się na utrzymaniu drugiej lokaty postanowił wygrać bieg i… skończył jazdę upadkiem. A to oznaczało, że rzutem na taśmę przepustkę do finału wywalczyli Łotysze.

W sobotnim finale kibice takich błędów oglądać zapewne nie będą i czekają ich emocje na najwyższym sportowym poziomie. A zadba o to cała plejada zawodników Orlen Oil Motoru. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Zmarzlik i Kubera to nie jedyni przedstawiciele lidera PGE Ekstraligi w Speedway of Nations. W barwach Szwecji, a więc głównych konkurentów Biało-Czerwonych do złota pojedzie Fredrik Lindgren, a pomóc Australijczykom w jak najlepszym występie będzie chciał Jack Holder.

Sobotni finał Speedway of Nations zaplanowano na godzinę 20. Transmisję z zawodów przeprowadzi platforma MAX (dawny Player).

FINAŁ SPEEDWAY OF NATIONS

Polska: Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Patryk Dudek.

Dania: Anders Thomsen, Mikkel Michelsen, Rasmus Jensen.

Australia: Jack Holder, Max Fricke, Brady Kurtz.

Wielka Brytania: Daniel Bewley, Robert Lambert, Tom Brennan.

Szwecja: Fredrik Lindgren, Jacob Thorssell, Oliver Berntzon.

Niemcy: Kai Huckenbeck, Norick Bloedorn, Erik Riss.

Łotwa: Andrzej Lebiediew, Danil Kolidinski, Jewgenij Kostygows.