Dzisiaj rusza U24 Ekstraliga. Motor Lublin jedzie do Gorzowa Wielkopolskiego

Jest to nowy projekt, który wpisuje się w strategię szkolenia młodzieży. Do każdego meczu kluby z "dorosłej" elity muszą wystawiać drużyny liczące od 6 do 8 zawodników. Motor Lublin nie powinien mieć z tym problemów, bo uprawnionych do startów jest 12 "Koziołków": Australijczyk Fraser Bowes, Mateusz Cierniak, Wiktor Firmuga, Niemiec Marius Hillebrand, Austriak Sebastian Kossler, Jan Młynarski, Słowak Miran Praznik, Jan Rachubik, Maksymilian Śledź, Mateusz Tudzież, Słoweniec Jakub Valkovic oraz Kamil Wieczorek.

– Musimy te talenty szkolić, nie można tylko bazować na tym, że będą wyłącznie trenować i czekać na swoją szansę w pierwszych zespołach w PGE Ekstralidze czy w pierwszej lidze. Takie rozgrywki mają to do siebie, że młodzi zawodnicy się rozjeżdżają, łapią naturalny luz, taką swobodę, nie ma też takiej presji. Dzięki temu mogą spokojnie pracować nad sobą i to jest znakomite rozwiązanie – mówił nam niedawno Tomasz Piszcz, były żużlowiec, zawodnik m.in. Motoru Lublin.

Niewykluczone, że to, jak spiszą się lublinianie, będzie miało większe znaczenie niż początkowo zakładano. Motor Lublin ciągle nie przekazał oficjalnej informacji o stanie zdrowia Dominika Kubery. Przypomnijmy, że brał on udział w groźnie wyglądającym wypadku w ligowym meczu z ZOOLeszcz GKM Grudziądz w ostatni piątek. Jeśli żużlowiec nie będzie mógł wystąpić w niedzielnym starciu z For Nature Solutions Apatorem Toruń, to otworzy się szansa dla jeźdźców ze składu U24.

Spotkanie Moje Bermudy Stal Gorzów z Motorem Lublin w U24 Ekstralidze zaplanowano na wtorek na godz. 17. Sztab szkoleniowy wicemistrzów Polski awizował do składu następujących zawodników: 1. Jakub Valkovic, 2. Marius Hillebrand, 3. Fraser Bowes, 4. Kamil Wieczorek, 5. Mateusz Tudzież, 6. Jan Rachubik, 7. Miran Praznik. Dokładnie tydzień później żółto-biało-niebiescy zmierzą się u siebie z Zielona-Energia.com Włókniarzem Częstochowa.