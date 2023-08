Ekstraliga U24: Motor Lublin wysoko przegrał w Gorzowie

Młodzieżowcy Platinum Motoru Lublin wybierali się do Gorzowa z ogromną zaliczką po wysokim zwycięstwie domowym. W nim pokonali Enea Stal Gorzów różnicą aż dwudziestu sześciu punktów. Z pewnością nie spodziewali się, że będą musieli z niej skorzystać tak mocno.

Sam start spotkania nie zwiastował aż takiego lania, jakie sprawiła "Koziołkom" gorzowska młodzież. Po pięciu biegach był nawet remis, jednak od wtedy to Stal przejęła inicjatywę. Najpierw para Mathias Pollestad-Villads Nagel zwyciężyła podwójnie, by później przy wykluczonych Anttim Vuolasie i Bartoszu Jaworskim przywieźć 5:0 dla gospodarzy. Taki obrót spraw wyprowadził miejscowych na wysokie - dziewięciopunktowe prowadzenie.

To nie był koniec kłopotów Motoru. Po swoim upadku Vuolas nie kontynuował już dalszej jazdy. Osłabieni brakiem lidera lublinianie całkowicie oddali inicjatywę rywalom, zaledwie trzykrotnie remisując do końca meczu, a resztę gonitw przegrywając. Pod nieobecność Fina, rywalizację próbowali nawiązać Bartosz Bańbor i Fraser Bowes. Pierwszy z nich zanotował 9 punktów i jeden bonus, a Bowes 11 "oczek".

Rywalizacja sprowadziła się do walki o bonus. To właśnie żółto-niebiescy wyszli z niej zwycięsko, pokonując oponenta o punkt. Zespół U24 już wcześniej stracił szansę na awans do wielkiego finału. Na zakończenie sezonu zmierzą się z Beckhoff Spartą Wrocław, czerwoną latarnią ligi. Najbliższy rywal nie zanotował dotychczas żadnego punktu w lidze i cięzko wierzyć, by stało się to w Lublinie.

Enea Stal Gorzów - U24 Motor Lublin 57:32

Stal: Jakub Stojanowski 12+1 (2,2,2’,3,3), Wiktor Jasiński 9+2 (1’,3,3,0,2), Michael West 5+1 (0,3,1,1’), Sebastian Mayland 2+1 (1’,0,-,1,-), Mathias Pollestad 11+2 (2,3,1’,3,2’), Oskar Paluch 13 (3,2,2,3,3), Villads Nagel 5+1 (1,2’,2), Andreas Olsen NS.



Motor: Mateusz Tudzież 1 (1,0,0,0,-), Sebastian Koessler 2 (0,1,1,0,-), Fraser Bowes 11 (3,2,3,2,1), Noel Wahlquist 3+1 (0,1’,0,2,0), Antti Vuolas 3 (3,w,-,-), Bartosz Bańbor 9+1 (2,3,2,1’,1), Bartosz Jaworski 3 (0,w,0,3,0).