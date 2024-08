Ekstraliga U24: Motor przegrał u siebie z GKM w ostatnim meczu sezonu

Spotkanie dobrze zaczęło się dla gospodarzy, bo w pierwszym biegu para: Ernest Matjuszonok i Bartosz Bańbor pokonała rywali 5:1. Niestety, jak się później okazało, „Koziołki” były lepsze jeszcze tylko w dwóch innych wyścigach.

Goście w drugiej gonitwie także odpowiedzieli podwójnym zwycięstwem. A w trzecim Anże Grmek przywiózł „trójkę” i gospodarze znowu wyszli na prowadzenie (10:8). Niestety, po raz ostatni. GKM znowu odpowiedział, a z pięciu kolejnych wyścigów aż cztery kończyły się remisami. Po biegu numer dziesięć wydawało się, że szala zdecydowanie przechyla się na korzyść ekipy z Grudziądza. Po wygranej 5:1 przyjezdni odskoczyli na 33:27.

Świetny Grmek przyjeżdżał do mety jako pierwszy w trzech kolejnych startach, w których wziął udział. Niestety, to nie wystarczyło, żeby punkty zostały w Lublinie. W 14. gonitwie Bańbor i Fraser Bowes przegrali 2:4, a to oznaczało, że rywale przed decydującą rozgrywką prowadzili 44:40. I nie zmarnowali szansy. Mimo wygranej Grmeka, czwarty był Matjuszonok i ostatecznie to goście cieszyli się z wygranej.

Dla Motoru to był ostatni mecz sezonu w Ekstralidze U24. Koziołki zanotowały: cztery zwycięstwa, dwa remisy i aż 10 porażek. Zakończyły też zmagania na ostatnim miejscu w tabeli.

Motor Lublin – Grudziądzkie Mebelki GKM Grudziądz 47:43

Motor: 9. Bartosz Bańbor 11+2 (2*,2,3,2*,2), 10. Paweł Czaus 0 (-,-,-,-), 11. Ernest Matjuszonok 10 (3,3,1,3,0), 12. Fraser Bowes 1 (1,0,0,-,0), 13. Anże Grmek 17 (3,3,2,3,3,3), 14. Bartosz Jaworski 4+1 (1,2,0,1*,0), 15. Dawid Grzeszczyk 0 (0,0,0,0,0).

GKMS: 1. Emil Breum 7+1 (1,2,2,1,1*), 2. Kacper Warduliński 0 (0,-,-,-,-), 3. Kevin Juhl Pedersen 9+1 (0,2,3,1*,3), 4. Jan Przanowski 2+1 (1,1*,0,0), 5. Kacper Pludra 11+1 (2,3,2*,2,2), 6. Kevin Małkiewicz 11+2 (2*,3,1*,3,2), 7. Kacper Łobodziński 7+2 (3,1,1*,1*,1).

Bieg po biegu:

1. (67,88) Matjuszonok, Bańbor, Breum, Pedersen – 5:1 (5:1)

2. (69,06) Łobodziński, Małkiewicz, Jaworski, Grzeszczyk – 1:5 (6:6)

3. (68,01) Grmek, Pludra, Bowes, Warduliński – 4:2 (10:8)

4. (68,38) Małkiewicz, Jaworski, Przanowski, Grzeszczyk – 2:4 (12:12)

5. (68,28) Matjuszonok, Pedersen, Przanowski, Bowes – 3:3 (15:15)

6. (68,46) Grmek, Breum, Małkiewicz, Grzeszczyk – 3:3 (18:18)

7. (67,76) Pludra, Bańbor, Łobodziński, Jaworski – 2:4 (20:22)

8. (68,51) Pedersen, Grmek, Jaworski, Przanowski – 3:3 (23:25)

9. (68,48) Bańbor, Breum, Łobodziński, Grzeszczyk – 3:3 (26:28)

10. (67,80) Małkiewicz, Pludra, Matjuszonok, Bowes – 1:5 (27:33)

11. (67,66) Grmek, Bańbor, Breum, Przanowski – 5:1 (32:34)

12. (67,84) Matjuszonok, Małkiewicz, Łobodziński, Grzeszczyk – 3:3 (35:37)

13. (67,29) Grmek, Pludra, Pedersen, Jaworski – 3:3 (38:40)

14. (67,72) Pedersen, Bańbor, Łobodziński, Bowes – 2:4 (40:44)

15. (67,50) Grmek, Pludra, Breum, Matjuszonok – 3:3 (43:47)