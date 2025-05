Aleja Unii Lubelskiej już z umową. Sprawdź, jak będzie przebiegał remont

W Lublinie podpisano umowę na przebudowę Alei Unii Lubelskiej. To jedna z najważniejszych arterii miasta, prowadząca do Dworca Lublin. Modernizacja obejmie 850 metrów drogi, ale zakres prac znacznie wykracza poza długość odcinka. Planowana jest m.in. rozbiórka i budowa od nowa dwóch mostów, przebudowa układu drogowego, infrastruktury podziemnej i zatok przystankowych. Wartość inwestycji to ponad 65 milionów złotych. Prace zakończą się do 12 maja 2027 roku.

– To zadanie jest zadaniem niełatwym, ale z drugiej stromy niesłychanie istotnym ze względu na przeniesienie dworca – mówił podczas podpisania umowy prezydent Krzysztof Żuk. – Aleje Unii Lubelskiej przebudowane z tą myślą, z rozbiórką mostów i zbudowaniem ich od nowa na pewno będą zadaniem generującym utrudnienia mieszkańcom. Z góry za to przepraszamy.

– Dla nas ważne jest, że rozpoczynamy to zadanie, bo ono jest ważne dla nas wszystkich – dodawał prezydent Żuk.

Projekt przewiduje budowę dwóch jezdni z trzema pasami ruchu każda – w tym po jednym buspasie. Modernizowane będą sygnalizacje świetlne, trakcja trolejbusowa i oświetlenie, a także kanalizacja deszczowa i inne sieci. Powstanie również nowa jezdnia serwisowa prowadząca do targu „Pod Zamkiem” i Caritasu. Przebudowane zostaną ulice Stolarska i Przemysłowa, na ich końcach pojawią się place do zawracania. Docelowo w układzie drogowym pojawią się dodatkowe miejsca do zawracania.

– Będzie to jedna z tych inwestycji, która bierze już w szerokim zakresie uwzględnia kwestie zieleni miejskiej – podkreślał Tomasz Fulara, zastępca prezydenta ds. inwestycji i rozwoju. – Przybędzie ponad 200 drzew i 5 tysięcy krzewów. Chcemy też usprawnić komunikację w obrębie Podzamcza, biorąc ten program który jest realizowany w zakresie Błoni pod Zamkiem.

Jak dodał Fulara, remont usprawni docelowo komunikacyjnie cały obszar Śródmieścia, uwzględniając również planowany remont stadionu przy al. Zygmuntowskich.

Aleja Unii Lubelskiej to jeden z głównych ciągów komunikacyjnych w mieście. Codziennie przejeżdża tamtędy około 850 autobusów i trolejbusów w jednym kierunku, a w godzinach szczytu nawet 80 pojazdów na godzinę – przekazywał z kolei Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dlatego organizacja ruchu będzie dużym wyzwaniem – szczególnie na etapie rozbiórki pierwszego mostu.

Priorytetem ma być utrzymanie ruchu i przejezdności ulicy. Pierwszeństwo we wszystkich planach ma mieć transport publiczny i zbiorowy. Autobusy zamiejskie ciągle będą jeździć tą samą trasą, bez konieczności szukania objazdów.

Z kolei wykonawca, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów przyznaje, że w pierwszym etapie, po wypuszczeniu z bloków startowych w terenie się nie pojawi.

– Przez pierwszy miesiąc będziemy opracowywać tymczasową organizację ruchu – zapowiedział Janusz Białek, prezes firmy PRD Lubartów, wykonawcy inwestycji. – W pierwszym podejściu jest nitka północno-zachodnia, czyli ta od strony zamku. Cała kumulacja ruchu zostanie sprowadzona na nitkę wschodnią.

Prace rozpoczną się od mostu, gdyż, jak przyznaje zarówno Białek, jak i władze miasta, jest to największe i najbardziej kosztowne wyzwanie stojące przed drogowcami. Wykonawca planuje przenieść się z pracami na drugą stronę, na nitkę od strony galerii Gala wiosną przyszłego roku.

Zarówno wykonawca, jak i miasto zapewniają, że mimo utrudnień komunikacja zbiorowa będzie miała pierwszeństwo. W przetargu zapisano obowiązek priorytetowego traktowania transportu publicznego – w tym ewentualnego budowania tymczasowych objazdów i śluz dla autobusów.

– Chcemy utrzymać dostęp do dworca metropolitalnego i do wszystkich kluczowych punktów w rejonie inwestycji – zapewnił Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. – Liczymy też na to, że część mieszkańców sama wybierze alternatywne trasy, odciążając tymczasowo przebudowywany odcinek.

Przez cały czas inwestycji ZDiTM na bieżąco ma informować mieszkańców o kolejnych etapach inwestycji i związanych z nimi utrudnieniach w komunikacji. Zapewniono, że ulica Zamojska pozostanie cały czas przejezdna. Pewne jest też to, że mieszkańców czekają dwa lata sporych utrudnień i ciągłych zmian w poruszaniu się po tej części miasta.