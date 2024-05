Finał Srebrnego Kasku w Grudziądzu dla zawodnika Orlen Oil Motoru Lublin

Przyjemski zaczął jednak ściganie zgodnie z planem, bo od dwóch „trójek”. Niestety, w trzech kolejnych startach przywiózł tylko pięć „oczek”.

Bańbor na dzień dobry przegrał z Sebastianem Szostakiem, ale później wygrał dwa kolejne wyścigi. Dzięki temu był w gronie zawodników, którzy utrzymywali się w czołówce. W szesnastej gonitwie junior ekipy z Lublina znowu był drugi, a kluczowy okazał się kolejny bieg.

A spotkali się w nim: dwaj zawodnicy Orlen Oil Motoru, a do tego prowadzący wówczas w stawce Kacper Łobodziński. Spod taśmy świetnie wyszedł Bańbor i to on prowadził od początku do końca. Klubowemu koledze pomógł jednak także Przyjemski, który okazał się lepszy od Łobodzińskiego. Dzięki temu zawodnik ZOOleszcz GKM Grudziądz zakończył zmagania z dorobkiem 12 punktów i „oczkiem” straty do zwycięzcy.

– To mój największy sukces w karierze, w takiej randzie zawodów najwyżej w poprzednim sezonie byłem drugi. Każdy bieg na swój sposób był jednak trudny. W niektórych były powtórki, nawet dwie i raz z mojej winy. Dobrze, że na koniec się udało – mówił na antenie Canal + Sport 5 Bartosz Bańbor.

WYNIKI FINAŁU SREBRNEGO KASKU W GRUDZIĄDZU

Bartosz Bańbor (Orlen Oil Motor Lublin) – 13 (2,3,3,2,3), 2. Kacper Łobodziński (ZOOleszcz GKM Grudziądz) – 12+3 (3,3,2,3,1) i 1 miejsce w biegu dodatkowym, 3. Jakub Krawczyk (Betard Sparta Wrocław) – 12+2 (3,w,3,3,3) i 2. miejsce w biegu dodatkowym, 4. Wiktor Przyjemski (Orlen Oil Motor Lublin) – 11 (3,3,2,1,2), 5. Sebastian Szostak (Arged Malesa Ostrów) – 10 (3,2,3,0,2), 6. Antoni Mencel (Fogo Unia Leszno) – 10 (2,1,1,3,3), 7. Kacper Grzelak (#OrzechowaOsada PSŻ Poznań) – 7 (2,2,0,2,1), 8. Krzysztof Lewandowski (KS Apator Toruń) – 7 (2,w,1,2,2), 9. Krzysztof Sadurski (NovyHotel Falubaz Zielona Góra) – 6 (0,3,2,1,0), 10. Oskar Paluch (ebut.pl Stal Gorzów) – 6 (1,2,3,d,0), 11. Kevin Małkiewicz (ZOOleszcz GKM Grudziądz) – 5 (1,0,1,t,3), 12. Jakub Stojanowski (ebut.pl Stal Gorzów) – 5 (1,2,0,0,2), 13. Piotr Świercz (Cellfast Wilki Krosno) – 5 (0,d,2,2,1), 14. Szymon Ludwiczak (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa) – 4 (0,1,0,3,u), 15. Jan Przanowski (ZOOleszcz GKM Grudziądz) – 2 (1,0,0,0,1), 16. Kacper Halkiewicz (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa) – 2 (0,1,1,w,-), 17. Filip Seniuk (Betard Sparta Wrocław) – 1 (1,0), 18. Kajetan Kupiec (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa) – 1 (w,1).

