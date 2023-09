Kolejny tytuł do kolekcji. Juniorzy Platinum Motoru mistrzami par klubowych

Powiedzieć, że obecny sezon jest dobry dla żużlowców Platinum Motoru to spore niedopowiedzenie. Podopieczni Macieja Kuciapy prezentują się fantastycznie nie tylko w lidze, ale także zawodach indywidualnych. W Grand Prix istnieje spora szansa na "żółto-biało-niebieskie" podium, a mistrzem na pewno będzie ktoś z Lublina. Bartosz Zmarzlik zdominował cykl mistrzostw Polski, a Mateusz Cierniak jest młodzieżowym mistrzem świata. Sensacyjne srebro w mistrzostwach Polski juniorów wywalczył także Bartosz Bańbor.

Tym razem na Lubelszczyznę pojechało kolejne trofeum. Chodzi o młodzieżowe mistrzostwa par klubowych. Cierniak i Bańbor, wraz z rezerwowym Bartoszem Jaworskim udali się do Częstochowy w jednym celu. Już przed startem zawodów byli wyraźnym faworytem, jednak początek nie był dla nich wymarzony. Słaby start w połączeniu z twardym częstochowskim torem nie dały szans na ściganie Oskara Palucha w pierwszym biegu młodzieżowców mistrza Polski.

Lubelski duet szybko naprawił błędy startowe i pewnie pokonała podwójnie krośnieńskie Wilki. Ta radość nie trwała długo. Motor znowu zaspał na starcie, a skrzętnie skorzystali z tego Sebastian Szostak i Jakub Krawczyk. Ostrowska para sprawiła sporą sensację, ale skończyła bez medalu. Spory udział przy tym miała gonitwa przeciw Fogo Unii Leszno, gdzie najpierw w taśmę wjechał Szostak, a potem jadąc na ostatnim miejscu, Krawczyk nie ukończył wyścigu.

Zjawiska takie jak podwójne przegrane Cierniaka i Bańbora nie zdarzają się zbyt często. Nie zdarzyły się już także na torze Włókniarza. Wręcz przeciwnie, "Koziołki" do końca wygrywały, dopisując za każdym razem pięć "oczek" do swojego konta. To przy potyczkach rywali dało upragione złoto. Z pewnością taki sukces będzie budujący dla żużlowców Motoru, zwłaszcza że już w niedzielę czeka ich najważniejsze spotkanie obecnej kampanii.

Klasyfikacja:

1. Platinum Motor Lublin: 11. Bartosz Bańbor 9+5(1*,2*,0,2*,2*,2*) 12. Mateusz Cierniak 15(2,3,1,3,3,3) 20. Bartosz Jaworski

2. Stal Gorzów: 9. Oskar Paluch 13+1(3,3,1*,1,3,2) 10. Oskar Hurysz 6(0,1,2,3,0,0) 19. Mateusz Bartkowiak

3. GKM Grudziądz: 5. Kacper Pludra 11+1(3,2,0,1,2*,3) 6. Kevin Małkiewicz (w) 17. Kacper Łobodziński 7(0,3,0,3,1)

4. Arged Malesa Ostrów: 1. Sebastian Szostak 10+2(2*,2,2,2*,2,t) 2. Jakub Krawczyk 8+2(3,d,1*,3,1*,w) 15. Jakub Poczta

5. Włókniarz Częstochowa: 3. Franciszek Karczewski 6+1(0,1,3,0,1,1*) 4. Kajetan Kupiec 10+1(1,3,2*,2,0,2) 16. Kacper Halkiewicz

6. Fogo Unia Leszno: 7. Damian Ratajczak 9(2,2,1,-,3,1) 8. Antoni Mencel 4(1,0,-,3,-,0) 18. Hubert Jabłoński 3(0,1,2)

7. Cellfast Wilki Krosno: 13. Piotr Świercz 11(3,1,3,0,1,3) 14. Szymon Bańdur 3(1,0,0,2,0,0) 21. Krzysztof Sadurski