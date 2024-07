KS Apator Toruń - Orlen Oil Motor Lublin [zapis relacji na żywo]

BIEG 15 - 4:2 (48:42)

Patryk Dudek 1

Bartosz Zmarzlik 0

Emil Sajfutdinow 3

Fredrik Lindgren 2

Sajfutdinow i Dudek byli dzisiaj nie do zatrzymania, choć Lindgren zdołał jeszcze wyprzedzić Dudka. Zmarzlik znów nie zdobył choćby punktu i gospodarze wygrali 4:2, a całe spodkanie 48:42. Motorowi na pocieszenie zostaje tylko punkt bonusowy. Szał radości na Moto Arenie

BIEG 14 - 3:3 (44:40)

Jack Holder 2

Paweł Przedpełski 0

Dominik Kubera 1

Robert Lambert 3

Holder przegrał start z Lambertem, a na dodatek musiał się pilnować przed atakami Przedpełskiego. Na ostatnim okrążeniu przebudził się jednak Kubera i zdołał przywieźć punkt dla lublinian. Nie zmienia to jednak faktu, że pierwsza porażka Motoru wisi w powietrzu!

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 13 - 3:3 (41:37)

Robert Lambert

Bartosz Zmarzlik

Emil Sajfutdinow

Fredrik Lindgren

Świetna jazda Lindgrena, którego gonili Sajfutdinow i Lambert. Zmarzlik sensacyjnie dojechał do mety jako ostatni! Motor zgarnia punkt bonusowy, ale czy uda mu się wygrać niedzielny mecz?

BIEG 12 - 3:3 (38:34)

Jack Holder 3

Krzysztof Lewandowski 1

Bartosz Bańbor 0

Wiktor Lampart 2

Holder wygrał start, a będący na końcu stawki Bańbor próbował atakować po zewnętrznej - jednak bezskutecznie. Gospodarze wciąż na prowadzeniu, ale losy meczu nadal pozostają sprawą otwartą

BIEG 11 - 5:1 (35:31)

Paweł Przedpełski 3

Mateusz Cierniak 0

Patryk Dudek 2

Dominik Kubera 1

Cierniak i Kubera przegrali start i zostali z tyłu. O ile Kubera próbował jeszcze gonić prowadzących gospodarzy, tak Cierniak dojechał daleko daleko w tyle. Szał radości na toruńskich trybunach

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 10 - 2:4 (30:30)

Wiktor Przyjemski 1



Wiktor Lampart 0



Bartosz Zmarzlik 3



Paweł Przedpełski 2 Szybka odpowiedź podrażnionych lublinian. Początek tego nie zwiastował, ale rywali pokonał Zmarzlik. Za nimi przyjechał Przedpełski, a ważny punkcik dowiózł Przyjemski. Tym samym znów mamy remis!

BIEG 9 - 5:1 (28:26)

Patryk Dudek 3

Dominik Kubera 1

Robert Lambert 2

Jack Holder 0

Dudek wygrał start, ale blisko niego był Kubera. Potem napędził się Lambert i wyprzedził "Domina". Holder nie liczył się w stawce.

BIEG 8 - 3:3 (23:25)

Fredrik Lindgren 3

Emil Sajfutdinow 2

Mateusz Cierniak 0

Antoni Kawczyński 1

Po pierwszym łuku na prowadzeniu byli Lindgren i Cierniak, ale pomiędzy nimi pojawił się Sajfutdinow atakując pierwsze miejsce. Lindgren świetnie jednak zareagował i nie dał rywalowi objąć prowadzenia. Kawczyński jechał do końcai i wyprzedził Cierniaka co sprawiło, że znów bieg zakończył się remisem

- Nigdy nie lubiłem jeździć na tym torze. Na razie jest remisowo, a spodziewaliśmy się, że do tego momentu będzie lepiej. Za nami dużo rozmów o ustawieniach, ale idziemy cały czas do przodu - powiedział na antenie Canal Plus Sport Wiktor Przyjemski

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 7 - 3:3

Bartosz Bańbor 0

Robert Lambert 1

Bartosz Zmarzlik 3

Patryk Dudek 2

Zmarzlik i Dudek wczoraj walczyli w finale IMP, a dziś o punkty na Moto Arenie. Zmarzlik atomowo wystartował, a za niem podążył Bańbor lecz później dał się wyprzedzić Dudkowi. W efekcie kibice oglądali jazdę w dwóch parach, a bieg zakończył się remisem

BIEG 6 - 3:3 (17:19)

Emil Sajfutdinow 3

Jack Holder 1

Krzysztof Lewandowski 0

Dominik Kubera 2

Sajfutdinow jest dzisiaj bardzo szybki i pewnie sięga po kolejną "trójkę". Za jego plecami nie działo się nic ciekawego i mamy kolejny remis

BIEG 5 - 1:5 (14:16)

Wiktor Lampart 0

Fredrik Lindgren 2

Paweł Przedpełski 1

Mateusz Cierniak 3

Cierniak najlepiej wystartował i po pierwszym łuku był na prowadzeniu. na prostej mocno napędził się Lindgren i wskoczył na drugie miejsce. Motor wygrywa pierwszy bieg w dzisiejszym meczu i od razu wychodzi na prowadzenie.

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 4 - 3:3 (13:11)

Antoni Kawczyński 0

Mateusz Cierniak 1

Robert Lambert 3

Wiktor Przyjemski 2

Lambert od samego początku był najszybszy i uciekł reszcie stawki. Sporo problemów ze złapaniem właściewego toru jazdy miał Przyjemski, ale wyszedł z tarapatów i ostatecznie do mety dojechał jako drugi

BIEG 3 - 4:2 (10:8)

Bartosz Zmarzlik 2

Paweł Przedpełski 1

Jack Holder 0

Emil Sajfutdinow 3

Zmarzlik wygrał start, ale potem Sajfutdinow powalczył mocno z liderem Motoru o pierwszą pozycję. Niespodzianka w trzecim biegu i Apator prowadzi

BIEG 2 - 3:3 (6:6)

Krzysztof Lewandowski 1

Wiktor Przyjemski 3

Antoni Kawczyński 2

Bartosz Bańbor 0

Wydawało się, że w biegu młodzieżowców Motor na pierwszym łuku wyjdzie na podwójne prowadzenie, ale Bańbor spadł z drugiej pozycji na czwartą. Przyjemski wygrał w cuglach, ale za nim przyjechała dwójka torunian

BIEG 1 - 3:3

Dominik Kubera 1

Patryk Dudek 3

Fredrik Lindgren 2

Wiktor Lampart 0

Dobry start Dudka, który objął prowadzenie. Naciskać go próbował Kubera, ale nie dał rady. Punkt przywiózł Lindgren i pierwszy bieg zakończył się remisem

----------------------------

Trwa prezentacja zespołów, a w międzyczasie podano, że pojedziemy dzisiaj według pierwszego zestawu startowego

- Niespodzianki nie ma, wydaje się, że tor jest bardzo dobrze przygotowany. Czy bije ode mnie spokój? Jak każdy przejmuje się zawodami i chcę by każdy z zawodników pojechał jak najlepiej. Nie patrzymy, przynajmniej ja, na to, że możemy dzisiaj wyrównać rekord Unii Leszno w postaci 22. zwycięstw. Przede wszystkim chcemy objechać fajne spotkanie - powiedział przed meczem Maciej Kuciapa, trener Motoru.

Składy potwierdzone

Lublinianie będą zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Na torze w Lublinie Motor wygrał 53:37

---------------------------

KS Apator: 9. Patryk Dudek * 10. Robert Lambert * 11. Wiktor Lampart * 12. Paweł Przedpełski * 13. Emil Sajfutdinow * 14. Antoni Kawczyński * 15. Krzysztof Lewandowski.

Orlen Oil Motor: 1. Dominik Kubera * 2. Jack Holder * 3. Fredrik Lindgren * 4. Mateusz Cierniak * 5. Bartosz Zmarzlik * 6. Wiktor Przyjemski* 7. Bartosz Bańbor.