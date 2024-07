Lider pokonany, Motor Lublin z drugim zwycięstwem w Ekstralidze U24

Wygrana ostatniej drużyny w tabeli z pierwszą zazwyczaj uznawana jest za dużą niespodziankę. Tym razem było jednak inaczej, bo ekipa z Leszna stawiła się na torze przy Al. Zygmuntowskich w zaledwie sześcioosobowym, a do tego bardzo młodym składzie.

Dlatego od początku przewagę budowali gospodarze. Po trzech biegach było 11:6, a po ośmiu już 31:16. Co prawda w kolejnej gonitwie to rywale zanotowali podwójne zwycięstwo, ale to był pierwszy i przedostatni raz, kiedy ta sztuka im się udała.

Za chwilę przywieźli jeszcze 4:2 i zmniejszyli straty do 34:25. W pięciu ostatnich gonitwach cztery razy był remis, a raz 5:1 wygrała para: Bartosz Jaworski i Dawid Grzeszczyk.

We wtorek kolejne spotkanie ekstraligi U24 w Lublinie. Tym razem Motor zmierzy się o godz. 17 z Falubazem Zielona Góra.

Motor Lublin – Polcopper Agromix Unia Leszno 51:38

Motor: Bartosz Bańbor 10+1 (3,3,1,2,1*), Jan Młynarski 2+1 (2*,0,0,-,-), Ernest Matjuszonok 1 (w,1,-,-,-), Anże Grmek 8+2 (2*,3,2,1*), Fraser Bowes 11 (3,3,1,2,2), Bartosz Jaworski 11+1 (1,3,3,3,1*), Dawid Grzeszczyk 7+1 (2,1,2*,2), Szymon Wierzchowski 1 (0,1).

Unia: Marcel Juskowiak 6+1 (2,2,2*,0,0), Jakub Żurek 0 (0,0,-,0,-), brak zawodnika, Kuba Wojtyńka 8 (1,2,2,-,3), Nazar Parnicki 14+1 (1,1*,3,3,3,3), Kamil Witkowski 0 (d,0,-), Hubert Jabłoński 10 (3,2,1,3,1,0).

Bieg po biegu: