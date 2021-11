Mateusz Tudzież dołącza do żużlowego Motoru Lublin. Pojedzie w U24 Ekstralidze

Zawodnik jest synem byłego żużlowca – Eugeniusza Tudzieża. Poszedł w ślady swojego ojca i w sierpniu 2016 roku zdał licencję na torze w Rybniku. Od tamtego momentu reprezentował miejscowy ROW.

We wtorek napisał na Facebooku, że żegna się z macierzystą drużyną. – Wraz z końcem startów w kategorii juniorów, kończy się także moja przygoda w zielono-czarnych barwach. Przychodzi mi to z trudem, jednak aby móc się rozwijać jako zawodnik, muszę opuścić rybnicki klub. To były wspaniałe lata – przyznał.

Razem z ROW Rybnik Mateusz Tudzież jeździł w PGE Ekstralidze oraz na zapleczu elity. W ostatnim sezonie zespół stawiał sobie za cel awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, ale nic z tego nie wyszło. W półfinale wyraźnie przegrał w dwumeczu z Arged Malesą Ostrowem Wielkopolskim, późniejszym triumfatorem zmagań.

W 16 spotkaniach w eWinner 1. Lidze Mateusz Tudzież notował średnio 1.264 punktu na bieg.