Miss Startu PGE Ekstraligi 2022. Można głosować na podprowadzające Motoru Lublin

Pierwsza z nich to 21-letnia Klaudia Kamińska, a druga to 24-letnia Marlena Rokicka. Swoje głosy można oddawać na stronie speedwayekstraliga.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi. Czas na to jest do 28 sierpnia włącznie.

Wręczone zostaną trzy tytuły: Miss Startu, Vice Miss Startu oraz II Vice Miss Startu. Zwyciężczyni otrzyma, między innymi, zegarek i dwa vouchery o łącznej wartości 4.5 tys. zł.

Warto przypomnieć, że przez ostatnie trzy lata kibice z Lublina nie zawodzili i wspierali podprowadzające Motoru. Robili to na tyle skutecznie, że Klaudia Kraska, Magdalena Orkiszewska i Karolina Wojtiuk wygrywały z ogromną przewagą nad pozostałymi uczestniczkami.