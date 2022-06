Motor Lublin lepszy od Fogo Unii w Lesznie. Pozostał niepokonanym liderem PGE Ekstraligi

„Byki” dały się zaskoczyć w Lublinie (przegrały 32:58) i tym razem podopieczni Piotra Barona, mimo trapiących ich problemów, chcieli uniknąć podobnego scenariusza. Na początku meczu zanosiło się na powtórkę, ale Jason Doyle i David Bellego zabrali się do pracy, ogrywając Jarosława Hampela i przyjeżdżając za plecami Mikkela Michelsena. Potem dobrze spisali się juniorzy gospodarzy – Damian Ratajczak wygrał, a Antoni Mencel dołożył 1 punkt. Pod znakiem zapytania stał występ Janusza Kołodzieja, ale „Janek” dał wyraźny sygnał swoim kolegom, że liczy się tylko zwycięstwo. W trzeciej gonitwie, razem z Jasonem Doylem, ograł Dominika Kuberę i Jarosława Hampela. Nerwową sytuację w obozie Motoru nieco uspokoił Maksym Drabik, który do spółki z Wiktorem Lampartem wygrał w stosunku 4:2. Po tej serii było 14:10 dla Unii.

To był dobry mecz do oglądania, bo dużo się działo w Lesznie. Piąty bieg był niemal identyczny jak otwarcie tego starcia – Mikkel Michelsen objął prowadzenie i tylko na chwilę dołączył do niego Maksym Drabik, który dał się ograć Davidowi Bellego i Jaimonowi Lidseyowi. W trudnym położeniu znalazł się Jarosław Hampel, który przywiózł do mety dwie „śliwki”. Jego trzeci start był już diametralnie inny – zmienił motocykl, wyszedł dobrze spod taśmy, co jest jego znakiem rozpoznawczym, a potem nie tracił prędkości na dystansie i wygrał (pobił też rekord leszczyńskiego toru). Za jego plecami Dominik Kubera wszedł pod Janusza Kołodzieja i był drugi. Podwójna wygrana sprawiła, że zrobiło się po 18. Tym razem ostatnie słowo należało do gospodarzy, bo w siódmym wyścigu Jason Doyle pokonał Mikkela Michelsena, a za nimi Jaimon Lidsey nie musiał się nawet oglądać na Mateusza Cierniaka. Unia odzyskała skromną przewagę – 22:20.

Lublinianie byli cierpliwi, bo kiedy tylko nadarzyła się okazja do zadania mocnego ciosu, to nie wahali się ani minuty. W ósmym biegu Mikkel Michelsen był pierwszy, a Maksym Drabik trzeci i znowu był remis. Potem żółto-biało-niebiescy wyszli na swoje pierwsze w tej konfrontacji prowadzenie – wydawało się, że w dziewiątej gonitwie start wygrali Jason Doyle i Jaimon Lidsey, ale płynnie i przede wszystkim szybko przemknęli pomiędzy nimi Jarosław Hampel z Dominikiem Kuberą. Przed równaniem toru na wysokości zadania stanął Janusz Kołodziej, który przywiózł do mety „trójkę”, a David Bellego wywalczył „jedynkę” w pojedynku na łokcie z Wiktorem Lampartem. Po trzeciej serii startów Motor wygrywał 31:29.

Różnica pomiędzy oboma zespołami nie była duża, powiększała się tylko momentami. W 11. gonitwie Jason Doyle zrobił „swoje”, czyli ponownie wziął całą drużynę na plecy i zdobył 3 punkty. Kolejny bieg należał w pełni do gości ­– Mateusz Cierniak przebudził się w odpowiednim momencie, a do tego można było ciągle liczyć na Dominika Kuberę. Podwójne zwycięstwo gości dało im prowadzenie 39:33. Równie mocną odpowiedź przygotowali jednak leszczynianie – menedżer Piotr Baron postawił na Jasona Doyle’a zamiast Jaimona Lidseya i miał nosa. Były mistrz świata z Australii oraz Janusz Kołodziej ograli bezlitośnie Mikkela Michelsena i Maksyma Drabika. Przed biegami nominowanymi zaliczka Motoru stopniała do 2 punktów – 40:38.

W decydującej części spotkania nie zawiedli Dominik Kubera i Maksym Drabik (wygrana 4:2) oraz Mikkel Michelsen i Jarosław Hampel (remis 3:3). Szczególnie ta druga para miała trudne zadanie do wykonania – nie poradzili sobie z Januszem Kołodziejem, ale zostawili za plecami zaskakująco wolnego Jasona Doyle’a. Dzięki temu Motor Lublin wygrał z Fogo Unią Leszno 47:43, a w dwumeczu 105:75.

===

Fogo Unia Leszno – Motor Lublin 43:47 (75:105)

Motor: 1. Jarosław Hampel 9+1 (0,0,3,3,2,1*), 2. Fraser Bowes 0 (-,-,-,-,-), 3. Mikkel Michelsen 14 (3,3,2,3,1,2), 4. Maksym Drabik 6+1 (3,0,1,1*,0,1), 5. zastępstwo zawodnika, 6. Wiktor Lampart 3 (2,1,0), 7. Mateusz Cierniak 3 (0,0,3), 8. Dominik Kubera 12+3 (1,2*,2*,2,2*,3).

Unia: 9. Jason Doyle 14+1 (2,3,3,1,3,2*,0), 10. Jaimon Lidsey 6+1 (2,1*,1,0,-,2), 11. David Bellego 5+1 (1*,2,1,0,1,0), 12. Piotr Pawlicki (zz) 0 (-,-,-,-), 13. Janusz Kołodziej 14+1 (2*,1,2,3,3,3), 14. Antoni Mencel 1 (1,0,0), 15. Damian Ratajczak 3 (3,0,0), 16. Keynan Rew ns.

---

Bieg po biegu