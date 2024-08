Ekstraliga U24: Motor Lublin wysoko przegrał z Enea Stalą Gorzów

Mecz w Gorzowie miał bardzo jednostronny przebieg. Gospodarze bardzo dobrze zaczęli spotkanie i szybko wyszli na 10 punktowe prowadzenie. Później było jeszcze gorzej, bo miejscowi w pewnym momencie prowadzili 30:12. To nie był jednak koniec, bo po 10. gonitwie Stal wygrywała już różnicą 22 punktów. Co prawda w kolejnym biegu Bartosz Bańbor i Anże Grmek zapewnili pierwszy wygrany wyścig lublinianom, ale nie zdało się to na wiele, bo chwilę później gorzowianie zapewnili sobie zwycięstwo i punkt bonusowy. Motor wygrał podwójnie w biegu 13. a w ostatnim zwyciężył jeszcze 4:2, co nie zmieniło jednak faktu, że poniósł kolejną wysoką porażkę w tym sezonie.

Enea Stal Gorzów – Motor Lublin 53:37

Stal: 9. Villads Nagel 10 (3,3,3,1,-) * 10. Avon Van Dyck 3+2 (1*,1,0,0,1*) * 11. Michael West 7+1 (1,1,1,2*,2) * 12. Piotr Piotrowski-Prędki 0 (-,-,-,-) * 13. Oskar Paluch 10 (3,3,3,1,-) * 14. Jakub Stojanowski 9 (3,2,1,3) * 15. Mathias Pollestad 9+2 (2*,2*,3,2) * 16. Adam Bednar 5+1 (2*,3,0,0).

Motor: 1. Bartosz Bańbor 11 (2,1,0,2,3,3) * 2. Rasmus Pedersen 1+1 (0,0,1*,0) * 3. Ernest Matjuszonok 0 (0,0,-,-,-) * 4. Anże Grmek 13+1 (3,2,2,2*,3,1) * 5. Fraser Bowes 10+1 (1,2,2,2*,3) * 6. Dawid Grzeszczyk 2 (1,0,0,1,0) * 7. Paweł Czaus 0 (w,w,-).

Bieg po biegu

1. (61,12) Nagel, Bańbor, West, Matjuszonok 4:2 (4:2)

2. (60,31) Stojanowski, Pollestad, Grzeszczyk, Czaus (w/u) 5:1 (9:3)

3. (61,32) Paluch, Bednar, Bowes, Pedersen 5:1 (14:4)

4. (61,56) Grmek, Stojanowski, Van Dyck, Grzeszczyk 3:3 (17:7)

5. (61,34) Bednar, Grmek, West, Matjuszonok 4:2 (21:9)

6. (60,30) Paluch, Pollestad, Bańbor, Pedersen 5:1 (26:10)

7. (61,20) Nagel, Bowes, Van Dyck, Czaus (w/2min) 4:2 (30:12)

8. (61,38) Paluch, Grmek, Stojanowski, Bańbor 4:2 (34:14)

9. (61,57) Nagel, Bańbor, Pedersen, Van Dyck 3:3 (37:17)

10. (61,49) Stojanowski, Bowes, West, Grzeszczyk 4:2 (41:19)

11. (61,15) Bańbor, Grmek, Nagel, Bednar 1:5 (42:24)

12. (60,30) Pollestad, West, Grzeszczyk, Pedersen 5:1 (47:25)

13. (61,58) Grmek, Bowes, Paluch, Van Dyck 1:5 (48:30)

14. (61,80) Bowes, West, Van Dyck, Grzeszczyk 3:3 (51:33)

15. (61,64) Bańbor, Pollestad, Grmek, Bednar 2:4 (53:37)