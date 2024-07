NovyHotel Falubaz Zielona Góra kontra Orlen Oil Motor Lublin. Jadą po wygraną z bonusem

11 meczów, 27 punktów, w tym cztery bonusowe – tak przedstawia się obecny bilans Bartosza Zmarzlika i jego kolegów w PGE Ekstralidze w tym sezonie. Lublinianie do tej pory przegrali tylko raz i do końca sezonu zasadniczego będą walczyć o to, aby ta statystyka nie uległa pogorszeniu.

W piątek Orlen Oil Motor zmierzy się na wyjeździe z NovyHotel Falubazem Zielona Góra, który do tej pory zgromadził tylko 10 punktów i wciąż nie może być pewny udziały w play-offach ani utrzymania zajmując piąte miejsce w lidze. W poprzedniej kolejce zielonogórzanie mocno postawili się w gościach ebut.pl Stali Gorzów, ale ulegli rywalom 42:48. Słabsze wyniki dobrze oddaje statystyka najlepszych żużlowców tego sezonu PGE Ekstraligi. W czołowej 10-tce najlepszych zawodników na próżno szukać kogoś z Zielonej Góry. Najlepsze wśród nich, 13-te miejsce zajmuje Jarosław Hampel. Były kapitan Orlen Oil Motoru w barwach Falubazu w tym sezonie zdobył 116 punktów, co daje mu średnią 2,071 punktu na mecz. Drugim najlepszym żużlowcem ekipy z Zielonej Góry jest natomiast Rasmus Jensen (92 punkty i średnia 1,736 na mecz).

Patrząc na powyższe statystyki lubelskie Koziołki będą w Zielonej Górze zdecydowanym faworytem. Drużyna będzie dodatkowo zmotywowana, bo w ostatnich dniach klub poinformował, że Jack Holder, Dominik Kubera, Mateusz Cierniak i Fredrik Lindgren zostają w Lublinie na kolejny sezon.

W piątej kolejce Orlen Oil Motor wygrał u siebie z drużyną trenera Piotra Protasiewicza 56:34. Wydaje się więc, że na wyjeździe także sięgnie po zwycięstwo, a do tego dołoży bonus. Czy tak się stanie? Początek piątkowego meczu zaplanowano na godzinę 18. Transmisję przeprowadzi stacja Eleven Sports. Do śledzenia przebiegu spotkania na żywo zapraszamy tradycyjnie na naszą stronę internetową dziennikwschodni.pl w zakładce sport.

AWIZOWANE SKŁADY

NovyHotel Falubaz: 9. Jarosław Hampel * 10. Rasmus Jensen * 11. Przemysław Pawlicki * 12. Jan Kvech * 13. Piotr Pawlicki * 14. Oskar Hurysz * 15. Krzysztof Sadurski

Orlen Oil Motor: 1. Dominik Kubera * 2. Jack Holder * 3. Fredrik Lindgren * 4. Mateusz Cierniak * 5. Bartosz Zmarzlik * 6. Wiktor Przyjemski * 7. Bartosz Bańbor.