Orlen Oil Motor kontra Falubaz, czyli Jarosław Hampel znowu w Lublinie

Choć w miniony weekend PGE Ekstraliga miała pauzę, to w świecie żużla działo się sporo. Najważniejszym z wydarzeń było Orlen FIM SGP of Poland, które odbyło się na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie.

Kibice, nie tylko ci z Lublina, ściskali kciuki za Bartosza Zmarzlika by sięgnął po wygraną w tych prestiżowych zawodach. Sukces był bardzo blisko, ale zawodnik Orlen Oil Motoru zajął ostatecznie drugie miejsce za Jansonem Doylem. Australijczyk sprawił tym samym ogromną sensację, bo w rozgrywkach ligowych spisuje się poniżej oczekiwań, a w Warszawie jego forma była znakomita.

Grand Prix już jednak za nami i pora na powrót do ścigania w PGE Ekstralidze. A w niej Zmarzlikowi i jego kolegom idzie znakomicie. Orlen Oil Motor ma za sobą cztery mecze i komplet zwycięstw, a do tego wszystkie odniesione z bardzo dużą przewagą. W piątek na torze przy Al. Zygmuntowskich podopieczni trenera Macieja Kuciapy podejmą NovyHotel Falubaz Zielona Góra i będą oczywiście zdecydowanym faworytem tej potyczki. Goście przyjadą do Lublina powalczyć, ale doskonale zdają sobie sprawę z tego z kim przyjdzie im się zmierzyć.

– Nie oszukujmy się – jedziemy „do paszczy lwa”, a w zasadzie „rekina”. Motor to drużyna naszpikowana gwiazdami. Ale pamiętajmy, że każdy dobry wyścig i udane zawody dają mentalnego kopa. Nie jesteśmy faworytami, ale liczę, że zawodnicy zostawią serca na torze. Nie będziemy odpuszczać i będziemy walczyć– mówi Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy beniaminka.

Dodatkowym smaczkiem piątkowego meczu będzie powrót do Lublina Jarosława Hampela. 42-latek jeździł w barwach Orlen Oil Motoru w latach 2020-2023. – Jarosław Hampel? Zna lubelski tor, jeździł tam kilka sezonów i wierzymy, że nam pomoże. Pamiętajmy, że on sam nie jedzie i mamy też innych zawodników – ocenił Protasiewicz.

Początek piątkowego starcia na lubelskim torze zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie będzie można śledzić na antenie Eleven Sports 1. Zachęcamy także do śledzenia relacji „na żywo” dostępnej na naszej stronie internetowej dziennikwschodni.pl.

Awizowane składy

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera * 10. Mateusz Cierniak * 11. Jack Holder * 12. Fredrik Lindgren * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Wiktor Przyjemski * 15. Bartosz Bańbor.

NovyHotel Falubaz Zielona Góra: 1. Jarosław Hampel * 2. Jan Kvech * 3. Rasmus Jansen * 4. Przemysław Pawlicki * 5. Piotr Pawlicki * 6. Kacper Rychliński * 7. Oskar Hurysz.