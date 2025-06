Orlen Oil Motor Lublin chce pokonać PRES Grupę Deweloperską Toruń

Scenariusz półfinałowych starć fazy play off w poprzedniej kampanii kibice z Lublina i Torunia będą pewnie wspominać jeszcze dość długo. Przypomnijmy, że w pierwszym starciu torunianie wygrali na własnym torze 51:39 i byli bardzo blisko awansu do finału. Jednak w rewanżu Bartosz Zmarzlik i spółka zaprezentowali kapitalną jazdę i zwyciężyli w imponującym stylu 59:31 i to Orlen Oil Motor znalazł się w wielkim finale, gdzie okazał się lepszy od Betard Sparty Wrocław i sięgnął po trzecie mistrzostwo Polski. Z kolei ekipa z Torunia zajęła finalnie trzecie miejsce.

W tym sezonie popularne „Anioły” spisują się równie dobrze co w poprzedniej kampanii i zgłaszają akces do grupy medalowej. PRES Grupa Deweloperska do czwartku był liderem PGE Ekstraligi, ale dzięki wygranej w zaległym meczu z Bayersytem GKM w Grudziądzu na pierwsze miejsce wróciły lubelskie „Koziołki”. Torunianie w sześciu meczach uzbierali dziewięć punktów notując cztery wygrane, jeden remis i jedną porażkę. Podopieczni trenera Piotra Barona wygrali u siebie z Betard Spartą Wrocław, Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa i Bayersystem GKM Grudziądz, a na wyjeździe pokonali Innpro ROW Rybnik. Natomiast w gościach podzielili się punktami z Gezet Stalą Gorzów i przegrali ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra.

Powyższe statystki jasno pokazuję, że drużyna z Torunia jest groźna szczególnie na własnym torze, a na wyjazdach zdarzają jej się wahania formy. Na kogo w niedzielę lublinianie będą musieli najbardziej uważać? Na pewno na Patryka Dudka, który jest w czołówce najlepiej punktujących żużlowców PGE Ekstraligi. 32-latek zdobył w sześciu meczach 75 punktów co daje mu średnią 2,500 punktu na mecz. Drugim najlepiej jeżdżącym zawodnikiem torunian jest doskonale znany w Lublinie Mikkel Michelsen. Duńczyk jeżdżący w „Kozim Grodzie” w latach 2019-2022 w tym sezonie w sześciu spotkaniach zdobył 68 punktów, które dają średnią 2,267 punktu na spotkanie.

Początek niedzielnego, hitowego starcia na torze przy al. Zygmuntowskich zaplanowano na godzinę 19.30. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal Plus Sport. Tradycyjnie zachęcamy do śledzenia relacji z meczu na www.dziennikwschoni.pl