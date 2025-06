Nawrocki czy Trzaskowski? Tak głosowały miasta Lubelszczyzny

Jak się okazuje najlepszy procentowo wynik wśród miast Lubelszczyzny kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał we Włodawie - 51,7 proc. głosów. Prezydent Warszawy wygrał także w Lublinie - 51,1 proc. a w Puławach i Chełmie z Karolem Nawrockim przegrał nieznacznie. W tym pierwszym zwycięzca wyborów uzyskał 52,1 proc. głosów, w drugim 53,4 proc. To miasta, gdzie w pierwszej turze górą był Trzaskowski.

Poniżej 60 proc. głosów Nawrocki miał również w Krasnymstawie, Świdniku, Hrubieszowie, Lubartowie, Zamościu, Dęblinie, Białej Podlaskiej i Tomaszowie Lubelskim. W Biłgoraju, Kraśniku i Terespolu zaokrąglając było ok. 60 do 40 proc. na korzyść Nawrockiego, natomiast w Radzyniu Podlaskim, Łukowie i Rejowcu Fabrycznym przewaga kandydata wspieranego przez PiS była bardziej zarysowana - ok. 65 do 35 proc. Spośród miast, które porównaliśmy największą różnicą Nawrocki wygrał w Międzyrzecu Podlaskim - 68,7 proc. oraz Stoczku Łukowskim - 70,2 proc.

Włodawa - Trzaskowski - 51,71 proc.

Lublin - Trzaskowski - 51,14 proc.

Puławy - Nawrocki - 52,10 proc.

Chełm - Nawrocki - 53,39 proc.

Krasnystaw - 54,94 proc.

Świdnik - 56,17 proc.

Hrubieszów - 56,76 proc.

Lubartów - Nawrocki - 56,78 proc.

Zamość - Nawrocki - 56,85 proc.

Dęblin - Nawrocki - 57,61 proc.

Biała Podlaska - Nawrocki - 58,66 proc.

Tomaszów Lubelski - Nawrocki - 59,33

Biłgoraj - Nawrocki - 60,37 proc.

Kraśnik - Nawrocki - 60,43 proc.

Terespol - Nawrocki - 61,27 proc.

Radzyń Podlaski - Nawrocki - 63,91 proc.

Łuków - Nawrocki - 65,23 proc.

Rejowiec Fabryczny - Nawrocki - 66,35 proc.

Międzyrzec Podlaski - Nawrocki - 68,73 proc.

Stoczek Łukowski - Nawrocki - 70,17 proc.

(źródło:PKW)