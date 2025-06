Poszukiwany listem gończym 19-latek włamał się do sklepu. To nie koniec

PGE Start Lublin rozegrał znakomity mecz i pokonał Trefla Sopot w trzecim meczu półfinałowym

Czy PGE Start Lublin już w środę będzie mógł świętować historyczny awans do finału Orlen Basket Ligi? To co jeszcze na początku sezonu wydawało się nieprawdopodobne, teraz jest na wyciągnięcie ręki. W poniedziałek „czerwono-czarni” ograli w znakomitym stylu Trefla Sopot i prowadzą w półfinałowej serii 2:1. Gra toczy się do trzech zwycięstw.