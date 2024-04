Orlen Oil Motor Lublin - ebut.pl Stal Gorzów [na żywo]

BIEG 14 -

Martin Vaculik

Fredrik Lindgren

Oskar Paluch (rezerwa taktyczna za Jakub Miśkowiak)

Mateusz Cierniak

Zderzenie Lindgrena z Vaculikiem na starcie. Obyło się bez upadku, ale bieg został przerwany.

Przerwa na kosmetykę toru, a po niej biegi nominowane

BIEG 13 - 3:3 (49:29)

Mateusz Cierniak 2

Anders Thomsen 3

Bartosz Zmarzlik 1

Martin Vaculik 0

Sensacja na starcie, bo Zmarzlik został z tyłu, a prowadzenie objął Cierniak. Był jednak atakowany przez Thomsena, który pokazał się ze świetnej strony i finalnie jako pierwszy dojechał do mety. To pierwsza strata punktów Zmarzlika w tym sezonie

BIEG 12 - 3:3 (46:26)

Oskar Fajfer 2

Bartosz Bańbor 0

Jakub Stojanowski 1

Jack Holder 3

Kapitalny start Holdera. Za nim jechali Fajfer i Stojanowski, a na końcu Bańbor. W efekcie bieg na remis. Motor tym biegiem dopełnia formalności i wiadomo już, że ten mecz wygra

BIEG 11 - 5:1 (43:23)

Fredrik Lindgren 3

Jakub Miśkowiak 0

Dominik Kubera 2

Szymon Woźniak 1

Świetnie na starcie Lindgren i Kubera. Dwójka z Lublina uciekła rywalom i ze spokojem przywiozła podwójną wygraną.

Przerwa na kosmetykę toru

BIEG 10 - 4:2 (38:22)

Oskar Paluch 0



Jack Holder 3



Anders Thomsen 2



Fredrik Lindgren 1 Dobry start Thomsena, którego gonił ambitnie Holder i to ta dwójka biła się o wygraną. Wydawało się, że zwycięży Thomsen, ale na ostatniej prostej Holder poszedł na całość i okazał o włos lepszy!

BIEG 9 - 4:2 (34:20)

Dominik Kubera 1

Szymon Woźniak 2

Mateusz Cierniak 3

Oskar Fajfer 0

Powtórka: Mocny atak gości na pierwszym łuku skutecznie odparli gospodarze i wyszli na podwójne prowadzenie. Później jednak między dwóch żużlowców Motoru "wskoczył" Woźniak i miejscowy wygrali "tylko" 4:2

Będzie powtórka, taśma nie poszła we właściwy sposób w górę

------------------------

Przerwa na kosmetykę toru. Goście wciąż bez wygranej w żadnym z biegów. Przewaga Orlen Oil Motoru systematycznie rośnie

-------------------------

BIEG 8 - 3:3 (30:18)

Martin Vaculik 1

Bartosz Zmarzlik 3

Jakub Miśkowiak 2

Wiktor Przyjemski 0

Trwa Zmarzlik show na lubelskim stadionie. 29-latek w tym biegu zdeklasował rywali wygrywając w cuglach. Za nim przyjechała jednak para gości i bieg zakończył się remisem

BIEG 7 - 3:3 (27:15)

Oskar Paluch (rezerwa taktyczna za Jakub Stojanowski) 0

Mateusz Cierniak 1

Anders Thomsen 3

Dominik Kubera 2

Start dla gospodarzy, ale Thomsen na drugim łuku wystrzelił jak z procy i objął prowadzenie, którego nie oddał do samego końca choć Kubera atakował go kilkukrotnie. Sędziowie boją się o pogorszenie pogody i za chwilę bieg ósmy

BIEG 6 - 4:2 (24:12)

Bartosz Zmarzlik 3

Oskar Fajfer 0

Bartosz Bańbor 1

Szymon Woźniak 2

Zmarlik wystartował przy kredzie i błyskawicznie wyszedł na czoło stawki. Za nim Bańbor walczył z dwójką rywali. W połowie wyścigu Zmarzlik próbował jechać parą, ale nie udało mu się pomóc młodszemu klubowemu koledze w zajęciu drugiego miejsca

BIEG 5 - 4:2 (20:10)

Jack Holder 1

Martin Vaculik 2

Fredrik Lindgren 3

Jakub Miśkowiak 0

Holder i Lingren od początku wyszli na prowadzenie, a Vaculik cały czas mocno naciskał Australijczyka. Na ostatnił łuku Holder popełnił drobny błąd Vaculik okazał się minimalnie lepszy od rywala.

---------------------

Przerwa na kosmetykę toru. W pierwszej serii lublinianie wywalczyli dwie podwójne wygrane i dwa remisy.

----------------------

BIEG 4 - 3:3 (16:8)

Wiktor Przyjemski 2

Jakub Miśkowiak 0

Mateusz Cierniak 1

Oskar Paluch 3

Paluch wygrał start i musiał odpierać ataki Przyjemskiego i Cierniaka. Lubelska para starała się gonić zawodnika Stali, ale ten z każdym kolejnym okrążeniem zwiększał przewagę. Dzięki temu goście w tym biegu przywieźli remis

BIEG 3 - 5:1 (13:5)

Anders Thomsen 1

Fredrik Lindgren 2

Oskar Fajfer 0

Bartosz Zmarzlik 3

Popisowy pierwszy bieg przed lubelską publicznością w wykonaniu Zmarlika. Daleko za nim Lindgren walczył z dwójką gości i zajął drugie miejsce. Orlen Oil Motor Lublin błyskawicznie odjeżdża przeciwnikom!

BIEG 2 - 5:1 (8:4)

Bartosz Bańbor 2

Oskar Paluch 1

Wiktor Przyjemski 3

Jakub Stojanowski 0

Bieg juniorów bez większej historii. Gospodarze od razu wyszli na podwójne prowadzenie i nie oddali go do samego końca!

BIEG 1 - 3:3

Szymon Woźniak 2

Dominik Kubera 0

Martin Vaculik 1

Jack Holder 3

Goście wyszli na 5:1, ale brawurowa jazda Holdera wywindowała go na czoło stawki. Kubera walczył do końca, ale dojechał na końcu

----------------

Za nami Mazurek Dąbrowskiego, a już za niespełna 10 minut pierwszy bieg

- Ostatnio pogoda nie była zbyt słoneczna, ale byliśmy na to przygotowani. Wydaje mi się, że warunki torowe są okej dlatego jedziemy. Robimy wszystko by nasz tor był naszym atutem. Wydaje mi się, że warunki są podobne do tych, w których trenowaliśmy. Choć aura nie pozwala nam na przygotowanie go w taki sposób jakbyśmy do końca chcieli. Nikogo nie lekceważymy i wiemy, że nie będzie to dla nas łatwe spotkanie - powiedział przed meczem Maciej Kuciapa menedżer Motoru przed kamerami Eleven Sports 1

Na lubelskim stadionie coraz głośniej. Rozpoczęła się prezentacja zespołów

- Jaki wynik mnie zadowoli? Zwycięstwo, ale mecz wszystko zweryfikuje. To rywale są faworytami, ale to dopiero początek sezonu i niespodzianki się zdarzają. My nie mamy nic do stracenia, a presja jest po stronie gospodarzy - powiedział na antenie Eleven Sports 1 Stanisław Chomski, menedżer Stali

Wylosowano pierwszy zestaw pól startowych

Próba toru zakończona. Do startu meczu coraz bliżej!

Na lubelskim stadionie trwa obecnie próba toru

----------------------

Motor: 9. Dominik Kubera 10. Mateusz Cierniak 11. Jack Holder 12. Fredrik Lindgren 13. Bartosz Zmarzlik 14. Wiktor Przyjemski, 15. Bartosz Bańbor 16.Bartosz Jaworski

Stal: 1. Szymon Woźniak 2. Oskar Fajfer 3. Martin Vaculik 4. Jakub Miśkowiak 5. Anders Thomsen 6.Oskar Paluch 7. Jakub Stojanowski 8. Mathias Pollestad

-------------------------

Lubelskie "Koziołki" będa zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Goście jednak również podejdą do tego meczu bojowo nastawieni