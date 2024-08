Orlen Oil Motor Lublin - Fogo Unia Leszno (zapis relacji na żywo)

Orlen Oil Motor Lublin - Fogo Unia Leszno 55:35

BIEG 15 (4:2)

Bartosz Zmarzlik 3

Ben Cook 0

Jack Holder 1

Grzegorz Zengota 2

Ciekawy wyścig na koniec. Zmarzlik od początku do końca prowadził, próbował gonić go Zengota, ale najwięcej działo się z tyłu, gdzie doszło do pojedynku Autralijczyków. Holder zaczynał z czwartej pozycji, ale wyprzedził swojego rodaka. Cook nie pozostawał mu dłużny i kilka razy pod płotem robiło się bardzo ciasno. Holder ostatecznie wywalczyl jednak punkt i na koniec meczu Orlen Oil Motor wygrywa 4:2.

BIEG 14 (3:3)

Nazar Parnicki (za Keynan Rew) 0

Dominik Kubera 2

Andrzej Lebiediew 3

Fredrik Lindgren 1

Niesamowita historia. Unia po raz kolejny wyszła spod taśmy na 5:1. Parnicki szybko został minięty po zewnętrznej zarówno przez Kuberę, jak i Lidgrena a to oznaczało, że zrobiło się 3:3. Lebiediew musiał odpierać ataki "Domina", ale nie dał się już zaskoczyć i mamy remis.

BIEG 13 (1:5)

Grzegorz Zengota 2

Mateusz Cierniak 0

Andrzej Lebiediew 3

Bartosz Zmarzlik 1

Mecz już dawno jest rozstrzygnięty, ale Unia w ostatnich wyścigach mocno zaskakuje. "Byki" po raz trzeci wyszły ze startu na 5:1 i tym razem, chociaż na torze był Bartosz Zmarzlik, to w końcu się udało. Lebiediew i Zengota świetnie jechali parą i dostali za to nagrodę w postaci podwójnego zwycięstwa.

BIEG 12 (2:4)

Bartosz Bańbor 0

Nazar Parnicki (za Jakuba Wojtyńkę) 3

Jack Holder 2

Damian Ratajczak 1

Znowu Unia wyszła na 5:1. Tak było przez dwa okrążenia, ale Holder nie dawał za wygraną i pokonał Ratajczaka. Parnicki utrzymał jednak pierwsze miejsce i ekipa z Leszna wygrywa drugą gonitwę z rzędu, ponownie 4:2. Bańbor zupełnie w tym biegu się nie liczył.

BIEG 11 (2:4)

Keynan Rew 1

Fredrik Lindgren 0

Ben Cook 3

Dominik Kubera 2

Mamy niespodziankę i pierwsze biegowe zwycięstwo Unii. Cook i Rew wyszli nawet na 5:1, ale Kubera ostatecznie pokonał tego drugiego. I goście musieli się zadowolić wygraną 4:2.

BIEG 10 (3:3)

Jack Holder 3

Antoni Mencel 1

Bartosz Jaworski (za Fredrika Lindgrena) 0

Grzegorz Zengota 2

W dziesiątym wyścigu mamy zmianę w ekipie gospodarzy. Szansę na występ dostanie Bartosz Jaworski. Dl ajuniora to trzeci wyścig w sezonie. Na starcie młody żużlowiec miał trochę problemów i od początku musiał gonić. Na czoło wysunął się Holder i chociaż próbował go ścigać Zengota, to później Australijczyk miał wyraźną przewagę i bez problemów wywalczył trójkę.

BIEG 9 (4:2)

Ben Cook 0

Dominik Kubera 1

Nazar Parnicki (za Jakuba Wojtyńkę) 2

Mateusz Cierniak 3

Świetny start Parnickiego, który wysunął się na czoło. Cierniak długo "sadził" się na rywala i w końcu go wyprzedził. Wydawało się, że Parnicki szybko skontruje, ale ostatecznie jest 4:2 dla Motoru. Kubera trzeci przed Cookiem, który po dobrym początku przywiózł teraz zero.

BIEG 8 (5:1)

Bartosz Zmarzlik 3

Andrzej Lebiediew d

Wiktor Przyjemski 2

Keynan Rew 1

Zmarzlik świetnie wyszedł ze startu i prowadził od samego początku wyścigu. Przyjemski zaczął od czwartego miejsca, ale kapitalną akcją minął dwóch rywali i po raz kolejny Orlen Oil Motor wygrywa 5:1. Lebiediew wywiózł juniora "Koziołków" "pod płot", ale ten szybko wyszedł z opresji, także dzięki błędom rywali.

BIEG 7 (5:1)

Wiktor Przyjemski (za Mateusza Cierniaka t) 2

Damian Ratajczak 0

Dominik Kubera 3

Grzegorz Zengota 1

Będzie powtórka, znowu problem z taśmą. Cierniak zahaczył o taśmę, więć zastąpi go Przyjemski. W powtórce świetnie ze startu wychodzi Przyjemski, małe problemy miał Kubera, ale szybko przedarł się na drugą pozycję i gospodarze praktycznie przez cały wyścig jechali na 5:1.

BIEG 6 (5:1)

Nazar Parnicki (za Jakuba Wojtyńkę) 0

Bartosz Zmarzlik 3

Ben Cook 1

Bartosz Bańbor 2

Nazar Parnicki dobrze wyszedł ze startu i przez chwilę był pierwszy. Bartosz Zmarzlik przemknął jednak obok zawodnika Fogo Unii Leszno, a za chwilę to samo zrobił Bartosz Bańbor. Junior gospodarzy musiał jeszcze się napracować na dwa "oczka", ale swoją robotę wykonał znakomicie i dostał nagrodę w postaci solidnych braw z trybun.

BIEG 5 (4:2)

Andrzej Lebiediew 0

Jack Holder 3

Keynan Rew 2

Fredrik Lindgren 1

Dobry start w wykonaniu gości, którzy po pierwszym łuku na chwilę wyszli nawet na 5:1. Bardzo szybko dał o sobie znać Jack Holder, który wcisnął się między dwóch rywali, a później za wygraną nie dawał także Fredrik Lindgren, który również przedarł się na trzecią pozycję. I mamy kolejne zwycięstwo Motoru, tym razem 4:2.

Ben Cook na antenie Eleven Sports 1

– Nigdy nie widziałem tych torów, po prostu podczas prób staram się robić, jak najwięcej kółek, co na pewno pomaga. Lublin to bardzo dobry zespół i będzie trudno, ale damy z siebie wszystko i powalczymy. Pierwszy bieg? Wiedziałem, jak pojedzie Dominik Kubera, a sam już wcześniej podjąłem decyzję, co zrobić. Mam nadzieję, że będzie więcej takich wyścigów, jak ten pierwszy.

BIEG 4 (5:1)

Keynan Rew 1

Wiktor Przyjemski 2

Antoni Mencel 0

Mateusz Cierniak 3

Problem z taśmą, bieg będzie powtórzony. Powtórka zdecydowanie dla "Koziołków". Mateusz Cierniak i Wiktor Przyjemski świetnie wyskoczyli spod taśmy i szybko osiągnęli solidną zaliczkę nad rywalami. Mamy drugie z rzędu "podwójne" zwycięstwo gospodarzy i dystans między drużynami rośnie.

BIEG 3 (5:1)

Fredrik Lindgren 2

Grzegorz Zengota 1

Bartosz Zmarzlik 3

Nazar Parnicki (za Jakuba Wojtyńkę) 0

Sporo działo się tuż po wyjściu ze startu. Goście dobrze zaczęli, ale przyblokował ich Fredrik Lindgren, a to wykorzystał Bartosz Zmarzlik, który z czwartej pozycji przedarł się na czoło stawki i później nie działo się w zasadzie nic. Orlen Oil Motor pewnie wygrywa 5:1.

BIEG 2 (4:2)

Antoni Mencel 0

Bartosz Bańbor 1

Damian Ratajczak 2

Wiktor Przyjemski 3

Gospodarze spod taśmy wyszli na 5:1, ale Damian Ratajczak zupełnie nie wyglądał na zawodnika, który dopiero wrócił po poważnej kontuzji. Odważnie wjechał pod Bańbora i w końcu wyprzedził żużlowca "Koziołków". Efekt? Zamiast 5:1 jest "tylko" 4:2 dla gospodarzy.

BIEG 1 (3:3)

Dominik Kubera 2

Ben Cook 3

Jack Holder 1

Andrzej Lebiediew 0

Unia niby skazywana na pożarcie, a tymczasem już w pierwszym biegu mamy niespodziankę. Ben Cook lepszy od Dominika Kubery i Jacka Holdera i mamy remis 3:3. "Domin" przez chwilę prowadził, ale kapitalną akcję wykonał Cook i zaliczył pierwszą trójkę.

Maciej Kuciapa przed meczem na antenie Eleven Sports 1:

– Ciężko cały czas jechać na wysokim poziomie czy jest kryzys, czy był kryzys, trudno powiedzieć. Chłopcy wykonują jak najlepiej swoją robotę, ale bywają różne mecze. Zawsze staramy się walczyć o jak najlepszy wynik. To jest jednak sport, czasami rywal jest lepszy, lepiej dopasowany czy szybszy, takie spotkania się zdarzają. Rywal z ostatniego miejsca? Podchodzimy do meczu, jak do każdego innego. Na odprawie mówiłem chłopakom, że trzeba zachować pełną koncentrację nawet pomimo faktu, że Unia jedzie bez swojego lidera.

Czekamy na rozpoczęcie spotkania. Przypomnijmy, że w pierwszym starciu obu ekip drużyna Macieja Kuciapy wygrała na wyjeździe 50:40.

W próbie toru biorą udział: Mateusz Cierniak i Wiktor Przyjemski (Orlen Oil Motor) oraz Ben Cook i Grzegorz Zengota (Fogo Unia).

Goście w jaskini lwa, czyli na torze przy Al. Zygmuntowskich będą musieli sobie radzić bez swojego lidera. Janusz Kołodziej dopiero wraca do zdrowia i ostatecznie nie wystąpi w piątkowym spotkaniu. Jego miejsce ma zająć Nazar Parnicki, który pojawi się pod numerem ósmym.

Z kolei skład „Koziołków”, jak to zwykle ma miejsce uzupełnił Bartosz Jaworski (numer 16)

SKŁADY

Orlen Oil Motor Lublin: 9. Dominik Kubera, 10. Mateusz Cierniak, 11. Jack Holder, 12. Fredrik Lindgren, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Wiktor Przyjemski, 15. Bartosz Bańbor, 16. Bartosz Jawroski.

Fogo Unia Leszno: 1. Ben Cook, 2. Jakub Wojtyńka (w miejsce Janusza Kołodzieja) 3. Andrzej Lebiediew, 4. Keynan Rew, 5. Grzegorz Zengota, 6. Antoni Mencel, 7. Damian Ratajczak, 8. Nazar Parnicki.