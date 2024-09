Orlen Oil Motor Lublin - KS Apator Toruń. "Koziołki" powalczą o obronę tytułu! (zapis relacji na żywo)

Orlen Oil Motor Lublin - KS Apator Toruń 59:31

Bieg 15 (4:2, 59:31)

Wiktor Przyjemski (rezerwa za Dominik Kubera) 3

Robert Lambert 2

Jack Holder 1

Emil Sajfutdinow 0

Sporo działo się w ostatnim wyścigu. Zawodnicy zamieniali się miejscami, a o pierwsze miejsce walczyli Przyjemski i Lambert. Brytyjczyk był blisko, ale żużlowiec "Koziołków" przycisnął rywala do płotu i obronił pierwsze miejsce. A z tyłu Holder "objechał" jeszcze Emila i to gospodarze wygrywają na koniec 4:2, cały mecz 59:31, a dwumecz 98:82 i w świetnym stylu mistrzowie Polski awansowali do finału.

Bieg 14 (3:3, 55:29)

Paweł Przedpełski 2

Fredrik Lindgren 3

Patryk Dudek 1

Bartosz Bańbor (Rezerwa za Bartosz Zmarzlik) 0

Bieg przerwany po upadku Dudka. Po pierwszym łuku Dudek zahaczył o tylne koło Bańbora. Zawodnik Apatora o własnych siłach schodzi z toru. Powtórka w pełnym składzie bez niespodzianki. Bańbor z tyłu, Lindgren z przodu, a para gości w środku i mamy 3:3.

Bieg 13 (5:1, 52: 26)

Emil Sajfutdinow 1

Fredrik Lindgren 3

Patryk Dudek (rezerwa za Nicolai Heiselberg) 0

Bartosz Zmarzlik 2

Kapitalny bieg Orlen Oil Motoru i kapitalny wynik! Jest 5:1, co oznacza, że "Koziołki" wracają do finału PGE Ekstraligi. Świetna jazda pary: Lindgren - Zmarzlik i nikt już nie odbierze gospodarzom awansu. Brawo dla lublinian, a na stadionie przy Al. Zygmuntowskich euforia, zresztą nie ma się co dziwić.

Bieg 12 (3:3, 47:25)

Bartosz Bańbor 1

Robert Lambert 3

Mateusz Cierniak 2

Antoni Kawczyński 0

Wszystko zgodnie z planem. Lambert pierwszy, ale Kawczyński daleko z tyłu. Cierniak próbował gonić Brytyjczyka i kilka razy był blisko, ale skończyło się 3:3. A ten remis przybliża do awansu "Koziołki". Gospodarzom w trzech ostatnich biegach wystaczą tylko cztery punkty, żeby ponownie znaleźć się w finale.

Bieg 11 (5:1, 44:22)

Paweł Przedpełski 0

Jack Holder 3

Patryk Dudek 1

Dominik Kubera 2

Przez chwilę Apator mógł mieć jeszcze nadzieje na odrobienie strat. Holder wyszedł spod taśmy jako pierwszy, a Kubera był niespodziewanie czwarty. "Domin" niesamowicie się jednak napędził i z końca stawki błyskawicznie przedarł się na drugą pozycję. "Koziołki" jechały do końca parą i przywiozły arcyważne zwycięstwo 5:1, które praktycznie przesądza o losach rywalizacji w półfinale.

Bieg 10 (5:1, 39:21)

Mateusz Cierniak 2

Krzysztof Lewandowski 0

Jack Holder 3

Emil Sajfutdinow 1

Bardzo ważna wygrana gospodarzy! Holder i Cierniak świetnie jechali parą i od początku do końca dowieźli "podwójne" zwycięstwo. Sajfutdinow wyraźnie nie miał prędkości i chociaż próbował gonić, to nawet przez chwilę nie zanosiło się, że będzie w stanie "objechać" Cierniaka. Wszyscy w ekipie Orlen Oil Motoru robią swoje i wydaje się, że "Koziołki" nie wypuszczą juą z rąk przewagi, która obecnie wynosi już 18 punktów.

Bieg 9 (3:3, 34:20)

Patryk Dudek 0

Dominik Kubera 2

Robert Lambert 3

Fredrik Lindgren 1

Sporo działo sięna pierwszym okrążeniu. Kubera wyskoczył spod taśmy na pierwszej pozycji, ale Lambert szybko go minął i po raz trzeci przywiózł "trójkę". Wydawało się, że Apator odrobi dwa "oczka" jednak Dudek spadł na czwartą pozycję kosztem Lindgrena. I ostatecznie mamy 3:3, co oznacza, że lublinianie utrzymują korzystny wynik dwumeczu.

Bieg 8 (3:3, 31:17)

Bartosz Zmarzlik 3

Emil Sajfutdinow (rezerwa za Nicolai Heiselberg) 2

Wiktor Przyjemski 0

Paweł Przedpełski 1

Orlen Oil wychodził na 5:1, ale błyskawicznie zrobiło się 3:3. Przyjemski był przez chwilę drugi jednak junior gospodarzy najpierw dał się minąć z jednej strony Sajfutdinowi, a za chwilę z drugiej "objechał" go Przedpełski. I błyskawicznie zrobiło się 3:3. Do końca tej gonitwy Przyjemski starał się wywalczyć "oczko", ale nic z tego nie wyszło.

Bieg 7 (4:2, 28:14)

Fredrik Lindgren 1

Antoni Kawczyński 0

Dominik Kubera 3

Emil Sajfutdinow 2

Kapitalna walka w biegu numer siedem. Zaczęło się od 5:1 dla lublinian, ale Sajfutdinow szybko minąl Lindgrena, potem na chwilę także Kuberę i walka o pierwsze miejsce trwała do... ostatnich centymetrów. Ostatecznie minimalnie szybszy był "Domin", a to oznacza, że gospodarze wychodzą na prowadzenie w dwumeczu.

Bieg 6 (2:4, 24:12)

Robert Lambert 3

Bartosz Zmarzlik 2

Patryk Dudek 1

Bartosz Bańbor 0

Świetny bieg. Apator wyszedł na podwójne prowadzenie, ale Zmarzlik od razu zabrał się za Dudka i świetnie minął rywala. Później próbował powalczyć jeszcze z Lambertem, ale Brytyjczyk pilnował pierwszej pozycji i nie oddał jej do końca wyścigu. Bańbor oglądał wszystko z tyłu. Pierwsza wygrana przyjezdnych oznacza, że w półfinale mamy na razie remis, co premiuje awansem do finału Orlen Oil Motor.

Bieg 5 (5:1, 22:8)

Robert Lambert (rezerwa za Nicolai Heiselberg) 1

Mateusz Cierniak 2

Paweł Przedpełski 0

Jack Holder 3

Kolejny świetny start gospodarzy. A pierwsza rezerwa taktyczna nie przyniosła korzyści "Aniołom". Orlen Oil Motor wygrywa 5:1 i już jest na prowadzeniu w dwumeczu. Na pewno słowa uznania dla Cierniaka, który długo odpierał ataki Lamberta i nie dał się minąć Brytyjczykowi.

Bieg 4 (5:1, 17:7)

Paweł Przedpełski 1

Wiktor Przyjemski 2

Krzysztof Lewandowski 0

Fredrik Lindgren 3

Wynik dwumeczu już niemal na remis! Podwójna wygrana "Koziołków", którzy prowadzili 5:1 od początku do końca.

Bieg 3 (3:3, 12:6)

Jack Holder 1

Emil Sajfutdinow 0

Bartosz Zmarzlik 2

Robert Lambert 3

Ciasno na pierwszym łuku, ale pierwszy wyjechał Lambert, a za nim znalazła się para gospodarzy. Sajfutdinow długo gonił Holdera, wydawało się, że ma go już na widelcu, ale jednak się nie udało i mamy pierwszy remis.

Bieg 2 (5:1, 9:3)

Krzysztof Lewandowski 0

Bartosz Bańbor 2

Antoni Kawczyński 1

Wiktor Przyjemski 3

Wyścig kompletnie bez historii. Od początku do końca para gospodarzy pewnie prowadziła i zgodnie z planem wygrała podwójnie. Dzięki temu wystarczyły zaledwie dwa biegi, a już połowa strat z Torunia została odrobiona. Oby tak dalej!

Bieg 1 (4:2)

Dominik Kubera 3

Patryk Dudek 2

Mateusz Cierniak 1

Nicolai Heiselberg 0

Wydwało się, że "Koziołki" mogą nawet wygrać 5:1, ale Dudek poradził sobie z Cierniakiem. Walki było sporo, ale górą jednak zawodnik Apatora. Z przodu bez problemów trójkę przywiózł Kubera. Orlen Oil Motor rozpoczął odrabianie strat.

--------------------------------

Maciej Kuciapa na antenie Eleven Sport 1

– Przegraliśmy wysoko, bo końcówka potoczyła się nie po naszej myśli. Mówiłem przed tamtym spotkaniem, że będzie ciężko, bo tor jest trudny do dopasowania. Cały czas mieliśmy problem. Mamy kolejny mecz i robimy wszystko, żeby odrobić straty. Znowu czeka nas trudne spotkanie, ale chłopcy wiedzą co mają zrobić i walczymy. Zmiany numerów? Po analizie stwierdziliśmy, że zmiany są konieczne. Na tak ważne spotkanie nie będziemy zmieniać nawierzchni, więc przygotowywaliśmy się jak dotychczas, przygotowywaliśmy się w pełnym składzie i jesteśmy gotowi.

Jesteśmy już po prezentacji, wyslosowano też drugi zestaw startowy.

-----------------------------------------------

Orlen Oil Motor Lublin – KS Apator Toruń

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera, 10. Fredrik Lindgren, 11. Mateusz Cierniak, 12. Jack Holder, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Wiktor Przyjemski, 15. Bartosz Bańbor, 16. Bartosz Jaworski.

Apator: 1. Patryk Dudek, 2. Robert Lambert, 3. Nicolai Heiselberg, 4. Paweł Przedpełski, 5. Emil Sajfutdinow, 6. Krzysztof Lewandowski, 7. Antoni Kawczyński, 8. Oskar Rumiński.