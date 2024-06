Orlen Oil Motor podtrzymał zwycięską passę, deszcz uratował rywali z Grudziądza przed pogromem

Jack Holder i Dominik Kubera otworzyli spotkanie od podwójnego zwycięstwa. W drugiej gonitwie niespodziewanie młodzież gospodarzy dostała jednak łupnia. Kacper Łobodziński i Kevin Małkiewicz pokonali Wiktora Przyjemskiego i Bartosza Bańbora także 5:1.

Co działo się później? Dokładnie to, czego wszyscy się spodziewali. Orlen Oil Motor po piątym wyścigu prowadził już 19:11 i zmierzał po kolejne zwycięstwo. Do sporej niespodzianki doszło jednak w biegu numer sześć. Bartosz Zmarzlik nie zapisał na swoim koncie… ani jednego punktu. Spod taśmy świetnie wyszedł Michael Jepsen Jensen, drugi był Przyjemski, a „oczko” wywalczył Max Fricke.

O tym, że czegoś takiego dawno kibice nie widzieli najlepiej świadczą statystyki. W ten sposób zakończyła się właśnie seria 69 biegów z rzędu, w których mistrz świata znajdował się na punktowanym miejscu w PGE Ekstralidze (licząc ten i zeszły sezon). GKM wygrał 4:2, po raz drugi był górą w piątkowym spotkaniu, ale i ostatni.

Później wszystko szło już zgodnie z planem. Trzy razy było 5:1, raz 4:2 i „Koziołki” systematycznie budowały przewagę, która osiągnęła ostatecznie 20 punktów. I na tym się zakończyło, bo w Lublinie rozpadał się deszcz i trzeba było zakończyć zawody. Można tylko odnotować, że ZMarzlik szybko się podniósł i rozpoczął nową serię. W ósmej gonitwie zrobił swoje i przywiózł do mety „trójkę”.

Tym razem najskuteczniejsi w ekipie z Lublina byli: Kubera i Jack Holder, którzy do dorobku drużyny dorzucili po osiem punktów i po bonusie. U rywali najlepiej spisali się: Jepsen Jensen (pięć oczek) oraz Łobodziński (5+1).

W następnej kolejce podopieczni Macieja Kuciapy i Jacka Ziółkowskiego wybiorą się do Gorzowa na spotkanie z tamtejszą ebut.pl Stalą. Spotkanie odbędzie się jednak dopiero 23 czerwca (godz. 19.15).

Orlen Oil Motor Lublin – ZOOleszcz GKM Grudziądz 40:20

Orlen Oil Motor: Dominik Kubera 8+1 (2*,3,3), Mateusz Cierniak 6+2 (2,2*,2*), Jack Holder 8+1 (3,3,2*), Fredrik Lindgren 7+2 (2*,2*,3), Bartosz Zmarzlik 6 (3,0,3), Bartosz Bańbor 2+1 (0,1*,1), Wiktor Przyjemski 3 (1,2), Bartosz Jaworski ns.

GKM: Max Fricke 2 (1,1,0), Michael Jepsen Jensen 5 (1,3,1), Kacper Pludra 0 (0,0,0), Wadim Tarasienko 3 (0,1,2), Jaimon Lidsey 2 (0,1,1), Kacper Łobodziński 5+1 (2*,3,0), Kevin Małkiewicz 3 (3,0), Jan Przanowski ns.

Bieg po biegu: