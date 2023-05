Platinum Motor Lublin - Fogo Unia Leszno 65:25. Potwierdzili wysoką formę i nie mieli litości [zdjęcia]

Szalony wyczyn latającego sztukmistrza z Zamościa (film)

Z zasłoniętymi oczami wzbił się w powietrze i leciał dokładnie tak, jak prowadził go głos ze słuchawki. To trwało ponad 6 minut. Skończyło się szczęśliwie. Dlaczego Igor Lewandowski z Zamościa, znany od lat jako iluzjonista, a ostatnio też pilot motoparalotni się na to zdecydował?