Platinum Motor Lublin poznał terminarz nowego sezonu. Zaczną tam, gdzie dostali lanie

Każdy panujący mistrz nosi na sobie dodatkową presję oczekiwań, ciężko w końcu wyobrażać sobie by po doskonałym sezonie kibice oczekiwali czegokolwiek innego, niż ponownego triumfu. Nie inaczej będzie w przypadku żużlowców Motoru. Po absolutnej dominacji fazy play-off PGE Ekstraligi „Koziołki”, wzmocnione Wiktorem Przyjemskim są wymieniane jako murowany faworyt do mistrzostwa.

Doskonałym testem będą już pierwsze kolejki sezonu regularnego. Na otwarcie zmagań żółto-biało-niebiescy wybiorą się na trudny pojedynek do Grudziądza. GKM wzmocniony dwoma „Kangurami” – Jasonem Doyle i Jaimonem Lidsey chce w końcu przełamać klątwę szarego siódmego miejsca i zawalczyć o jazdę w okresie posezonowym. Dodając do tego fakt, że to właśnie na torze przy ul. Hallera Motor zaliczył jedyną poważną wpadkę, spotkanie na otwarcie zapowiada się pasjonująco.

Pobudka „czarnego sportu” ze snu zimowego nastąpi już w drugi weekend kwietnia. Według tego, jak rozgrywane były spotkania w ubiegłym sezonie podopieczni Macieja Kuciapy powinni odjechać swoje inauguracyjne zawody w niedzielę 12 kwietnia o 19:15. Okazję do zaprezentowania się lubelskiej publiczności otrzymają już tydzień później. W piątkowy wieczór do stolicy województwa lubelskiego wybierze się ebut.pl Stal. Gorzowianie po ubiegłej kampanii, zrujnowanej przez kontuzje, postanowili dać kolejny rok swoim liderom, nie zmieniając nic w szkielecie zespołu. Roszadę przeprowadzili z kolei na pozycji u-24. Teraz za punkty ma w niej odpowiadać Jakub Miśkowiak sprowadzony z Częstochowy.

Ciężko wyobrazić sobie, by mistrzowie Polski nie byli faworytami w którymkolwiek z tych starć, choć toczyli zacięte boje zarówno ze Stalą jak i GKM-em. Jeszcze trudniejsze zadania będą czekać ich w dwóch kolejnych seriach, kiedy najpierw podejmą brązowego medalistę – For Nature Solutions KS Apator Toruń, a potem wybiorą się do Częstochowy, by zdobyć punkty na owalu tamtejszego Włókniarza.

Następnie „Koziołki” czekają dwa, teoretycznie, łatwiejsze pojedynki. Najpierw z beniaminkiem z Zielonej Góry, a później z przemeblowaną Fogo Unią Leszno. Dopiero na koniec rundy szansę do rewanżu otrzyma Betard Sparta Wrocław. Pierwszy mecz tych ekip odbędzie się w Lublinie. Wrocławianie, którzy transferem „last minute” wypożyczyli do siebie Jakuba Krawczyka takim ruchem zdają się odzyskiwać nadzieję na walkę o najwyższe lokaty. Wcześniej patrząc w ich formację juniorską wydawało się, że to właśnie młodzieżowcy uniemożliwią im starania o czołowe lokaty.

Podobnie jak w ubiegłych latach do play-off awansuje sześć zespołów. Te rozpoczną się już 23 sierpnia. Ostatnia faza rozgrywek potrwa aż do 29 września, kiedy do dwie najlepsze drużyny pojadą rewanżowe spotkanie finału.

1. kolejka (12, 14 kwietnia):

piątek: Fogo Unia Leszno - Tauron Włókniarz Częstochowa

piątek: Betard Sparta Wrocław - Enea Falubaz Zielona Góra

niedziela: ebut.pl Stal Gorzów - For Nature Solutions KS Apator Toruń

niedziela: ZOOleszcz GKM Grudziądz - Platinum Motor Lublin

2. kolejka (19, 21 kwietnia):

piątek: Platinum Motor Lublin - ebut.pl Stal Gorzów

piątek: For Nature Solutions KS Apator Toruń - Fogo Unia Leszno

niedziela: Tauron Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław

niedziela: Enea Falubaz Zielona Góra - ZOOleszcz GKM Grudziądz

3. kolejka (26, 28 kwietnia):

piątek: Platinum Motor Lublin - For Nature Solutions KS Apator Toruń

piątek: Betard Sparta Wrocław - ZOOleszcz GKM Grudziądz

niedziela: Fogo Unia Leszno - Enea Falubaz Zielona Góra

niedziela: ebut.pl Stal Gorzów - Tauron Włókniarz Częstochowa

4. kolejka (3, 5 maja):

piątek: ZOOleszcz GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno

piątek: For Nature Solutions KS Apator Toruń - Betard Sparta

niedziela: Tauron Włókniarz Częstochowa - Platinum Motor Lublin

niedziela: Enea Falubaz Zielona Góra - ebut.pl Stal Gorzów

5. kolejka (17, 19 maja):

piątek: Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

piątek: Platinum Motor Lublin - Enea Falubaz Zielona Góra

niedziela: Tauron Włókniarz Częstochowa - For Nature Solutions KS Apator Toruń

niedziela: ebut.pl Stal Gorzów - ZOOleszcz GKM Grudziądz

6. kolejka (24, 26 maja):

piątek: Fogo Unia Leszno - Platinum Motor Lublin

piątek: Enea Falubaz Zielona Góra - Tauron Włókniarz Częstochowa

niedziela: ZOOleszcz GKM Grudziądz - For Nature Solutions KS Apator Toruń

niedziela: Betard Sparta - ebut.pl Stal Gorzów

7. kolejka (31 maja, 2 czerwca):

piątek: Tauron Włókniarz Częstochowa - ZOOleszcz GKM Grudziądz

piątek: ebut.pl Stal Gorzów - Fogo Unia Leszno

niedziela: Platinum Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław

niedziela: For Nature Solutions KS Apator Toruń - Enea Falubaz Zielona Góra

8. kolejka (7, 9 czerwca):

piątek: Platinum Motor Lublin - ZOOleszcz GKM Grudziądz

piątek: Tauron Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno

niedziela: For Nature Solutions KS Apator Toruń - ebut.pl Stal Gorzów

niedziela: Enea Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław

16 czerwca - termin rezerwowy

9. kolejka (21, 23 czerwca):

piątek: ZOOleszcz GKM Grudziądz - Enea Falubaz Zielona Góra

piątek: Fogo Unia Leszno - For Nature Solutions KS Apator Toruń

niedziela: Betard Sparta Wrocław - Tauron Włókniarz Częstochowa

niedziela: ebut.pl Stal Gorzów - Platinum Motor Lublin

10. kolejka (5, 7 lipca):

piątek: ZOOleszcz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław

piątek: Tauron Włókniarz Częstochowa - ebut.pl Stal Gorzów

niedziela: For Nature Solutions KS Apator Toruń - Platinum Motor Lublin

niedziela: Enea Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno

11. kolejka (19, 21 lipca):

piątek: Platinum Motor Lublin - Tauron Włókniarz Częstochowa

piątek: Betard Sparta Wrocław - For Nature Solutions KS Apator Toruń

niedziela: Fogo Unia Leszno - ZOOleszcz GKM Grudziądz

niedziela: ebut.pl Stal Gorzów - Enea Falubaz Zielona Góra

12. kolejka (26, 28 lipca):

piątek: ZOOleszcz GKM Grudziądz - ebut.pl Stal Gorzów

piątek: Enea Falubaz Zielona Góra - Platinum Motor Lublin

niedziela: Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław

niedziela: For Nature Solutions KS Apator Toruń - Tauron Włókniarz Częstochowa

13. kolejka (2, 4 sierpnia):

piątek: Platinum Motor Lublin - Fogo Unia Leszno

piątek: Tauron Włókniarz Częstochowa - Enea Falubaz Zielona Góra

niedziela: For Nature Solutions KS Apator Toruń - ZOOleszcz GKM Grudziądz

niedziela: ebut.pl Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław

14. kolejka (9, 11 sierpnia):

piątek: ZOOleszcz GKM Grudziądz - Tauron Włókniarz Częstochowa

piątek: Fogo Unia Leszno - ebut.pl Stal Gorzów

niedziela: Betard Sparta Wrocław - Platinum Motor Lublin

niedziela: Enea Falubaz Zielona Góra - For Nature Solutions KS Apator Toruń