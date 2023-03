Platinum Motor Lublin przegrał pierwszy mecz sparingowy z Apatorem

Po śnie zimowym do życia budzi się żużel w Polsce. Do pierwszego starcia o punkty pozostają jeszcze ponad dwa tygodnie, ale głód czarnego sportu dawał się już kibicom mocno we znaki.

W składzie „Koziołków” zabrakło Fredrika Lindgrena, a dodatkowym smaczkiem był pojedynek Wiktora Lamparta z niedawnymi kolegami. Do walki o punkty wrócił również Emil Sajfutdinow. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie meczem i kolejki przed kasami, spotkanie w Toruniu opóźniło się o kwadrans,

Drobny poślizg nie wpłynął dobrze na drużynę z Lublina, która na dzień dobry przegrała 1:5, a świetnie spisali się: Paweł Przedpełski i Patryk Dudek. W biegu juniorskim niespodziewanie najlepszy okazał się za to Mateusz Affelt. Po trzech kolejnych remisach, w piątej gonitwie Motor odpowiedział rywalom wynikiem 5:1, po podwójnej wygranej: Dominika Kubery i Jarosława Hampela. Dzięki temu zrobiło się 15:15.

Kolejny wyścig, to już jednak koncert Sajfutdinowa, którego nie był w stanie pokonać Jack Holder, a w walce o ostatni punkt lepszy od Frasera Bowesa okazał się Affelt. Dwupunktowej zaliczki nie udało się odbić także w siódmym biegu. Bartosz Zmarzlik był najszybszy, ale czwarte miejsce Mateusza Cierniaka w starciu z Robertem Lambertem i Przedpełskim pozwoliło tylko na remis.

Do wyrównania doprowadził Kubera, w gonitwie numer osiem, po tym, jak pokonał Sajfutdinowa. Hampel rozprawił się za to z Krzysztofem Lewandowskim.

Kolejny bieg to przebudzenie Holdera, który wreszcie pojechał na miarę swoich możliwości i zdobył pierwszą trójkę na torze swojego poprzedniego klubu. Niestety Bowes dojechał daleko w tyle za Lambertem i Przedpełskim. Jak się okazało bieg numer 10 był ostatnim, gdzie wynik oscylował w okolicach remisu. Później kolejną szansę na jazdę w parze dostali Cierniak (w zastępstwie za Zmarzlika) i Kacper Grzelak, którzy bardziej sobie przeszkadzali niż pomagali i ostatecznie tylko ten pierwszy przywiózł „oczko”.

W ostatniej serii startów przed biegami nominowanymi Motor dalej sprawdzał ustawienia, testował, a przede wszystkim dawał jeździć tym zawodnikom, którzy bardziej tego potrzebowali. Poza Hampelem i Holderem na tor wyjeżdżali mający tego dnia spore trudności Grzelak, Cierniak i Bowes. W biegach bez większej dramaturgii zwyciężali kolejno Lampart, Holder i Sajfutdinow. Ostatecznie przed dwoma ostatnimi wyścigami, torunianie byli już pewni zwycięstwa prowadząc dwunastoma punktami (45:33).

Biegi nominowane nie zmieniły różnicy w wygranej gospodarzy. Co prawda najpierw ci zwyciężyli 4:2 po drugiej trójce Lamparta tego dnia, ale na deser doborową parę Dudek-Lambert rozdzielił Cierniak, a Hampel przywiózł spokojnie pierwszą trójkę tego dnia. Kapitan Motoru zanotował solidny występ z 8 punktami w 5 biegach.

Wynik nie był korzystny dla ekipy z Lublina, ale nie jest najważniejszy w sparingach. Niepokonani tego dnia Kubera i Zmarzlik zaliczyli w sumie tylko pięć biegów. W Toruniu więcej szans dostali juniorzy, Bowes i Hampel czy właśnie Holder, którego jazda, szczególnie w trzech ostatnich startach, mogła się podobać i daje dobre sygnały na przyszłość Australijczyka w Lublinie.

W zespole gospodarzy wyróżnił się Wiktor Lampart, który w pięciu startach uzbierał 10 punktów. Ten dorobek wywalczył jednak głównie po starciach z lubelską młodzieżą. W dobrym stylu na tor wrócił też Sajfutdinow, który zapisał na swoim koncie 10 punktów w czterech biegach.

For Nature Solutions KS Apator Toruń - Platinum Motor Lublin 51:39

Apator: 9. Paweł Przedpełski 7+3 (3,1*,1*,2*) 10. Robert Lambert 8+1 (2,2,2,2*,0) 11. Patryk Dudek 9+1(2*,d,3,2,2) 12. Wiktor Lampart 10+2 (1*,1,2*,3,3) 13. Emil Sajfutdinow 10 (2,3,2,3) 14. Krzysztof Lewandowski 1+1 (0,1*,0) 15. Mateusz Affelt 5+1 (3,1,1*) 16. Emil Poertner 1 (1)

Motor: 1. Fraser Bowes 1 (0,0,0,1,0) 2. Jack Holder 8 (0,2,3,3) 3. Jarosław Hampel 8+1 (1,2*,1,1,3) 4. Dominik Kubera 9 (3,3,3,ns) 5. Bartosz Zmarzlik 6 (3,3) 6. Kacper Grzelak 4 (2,0,0,0,2) 7. Mateusz Cierniak 3+1 (1*,0,1,0,1)

Bieg po biegu:

1. (60.06) Przedpełski, Dudek, Hampel, Bowes 5:1 (5:1)

2. (60.75) Affelt, Grzelak, Cierniak, Lewandowski 3:3 (8:4)

3. (58,93) Zmarzlik, Sajfutdinow, Lampart, Holder 3:3 (11:7)

4. (58.5) Kubera, Lambert, Lewandowski, Grzelak 3:3 (14:10)

5. (58.94) Kubera, Hampel, Lampart, Dudek 1:5 (15:15)

6. (58.69) Sajfutdinow, Holder, Affelt, Bowes 4:2 (19:17)

7.(59.09) Zmarzlik, Lambert, Przedpełski, Cierniak 3:3 (22:20)

8. (59.28) Kubera, Sajfutdinow, Hampel, Lewandowski 2:4 (24:24)

9. (59.13) Holder, Lambert, Przedpełski, Bowes 3:3 (27:27)

10. (59.19) Dudek, Lampart, Cierniak, Grzelak 5:1 (32:28)

11. (59.63) Lampart, Przedpełski, Bowes, Kubera(ns) 5:1 (37:29)

12. (59.21) Holder, Dudek, Affelt, Cierniak 3:3 (40:32)

13. (59.06) Sajfutdinow, Lambert, Hampel, Grzelak 5:1 (45:33)

14. (59.91) Lampart, Grzelak, Poertner, Bowes 4:2 (49:35)

15. (59.28) Hampel, Dudek, Cierniak, Lambert 2:4 (51:39)