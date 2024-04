Trzech żużlowców Orlen Oil Motoru wystąpiło w finale IMME, a wygrał Bartosz Zmarzlik

Może początek zawodów w Łodzi nie był idealny dla mistrza świata. Zmarzlik w trzecim biegu wywalczył dwa punkty. Lepszy okazał się Max Fricke.

Drugi start, to znowu drugie miejsce. Tym razem zawodnik ekipy z Lublina oglądał plecy Szymona Woźniaka. Później wszystko wróciło już do normy, czyli do „trójek”.

Zmarzlik wygrał dwa kolejne wyścigi, a bezkonkurencyjny był także w finale. Zresztą spotkał w nim klubowych kolegów. Do decydującej gonitwy zakwalifikowali się: Fredrik Lindgren oraz Mateusz Cierniak. Na etapie półfinałów z imprezą w Łodzi pożegnali się za to Dominik Kubera oraz Jack Holder. Australijczyk zakończył zmagania na siódmej pozycji z dorobkiem ośmiu punktów. "Oczko" niżej uplasował się za to popularny "Domin".

Lindgren i Cierniak wygrywali swoje wyścigi półfinałowe, ale przy okazji decydującej rozgrywki najlepiej ze startu wyszedł Zmarzlik i to on cieszył się z kolejnego tytułu. Drugie miejsce zajął Jason Doyle, Lindgren był trzeci, a Cierniak musiał się zadowolić czwartą lokatą.

Wyniki:

Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin) 13 (2,2,3,3,3) Jason Doyle (ZOOleszcz GKM Grudziądz) 12 (3,3,1,2,3) Fredrik Lindgren (Orlen Oil Motor Lublin) 8+3 (2,0,1,3,2) Mateusz Cierniak (Orlen Oil Motor Lublin) 9+3 (3,2,2,0,2) Martin Vaculik (ebut.pl Stal Gorzów) 10 +2 (1,d,3,3,3) Max Fricke (ZOOleszcz GKM Grudziądz) 9 +2 (3,3,1,1,1) Jack Holder (Orlen Oil Motor Lublin) 8 +1 (2,3,0,2,1) Dominik Kubera (Orlen Oil Motor Lublin) 7+d (3,2,0,0,2) Emil Sajfutdinow (KS Apator Toruń) 7+d (w,1,3,1,2) Leon Madsen (Tauron Włókniarz Częstochowa) 7+d (2,2,2,0,1) Daniel Bewley (Betard Sparta Wrocław) 7 (1,1,2,2,1) Artiom Łaguta (Betard Sparta Wrocław) 6 (0,u,0,3,3) Szymon Woźniak (ebut.pl Stal Gorzów) 6 (0,3,1,2,-) Anders Thomsen (ebut.pl Stal Gorzów) 6 (1,1,3,1,d) Mikkel Michelsen (Tauron Włókniarz Częstochowa) 3 (0,d,2,1,0) Luke Becker (H.Skrzydlewska Orzeł Łódź) 2 (1,1,0,0,0) Damian Ratajczak (Fogo Unia Leszno) 0 (0) Kajetan Kupiec (Tauron Włókniarz Częstochowa) ns

Bieg po biegu:

(59,86) Doyle, Lindgren, Becker, Sajfutdinow (w/u) (59,10) Kubera, Madsen, Thomsen, Michelsen (59,04) Fricke, Zmarzlik, Vaculik, Łaguta (59,03) Cierniak, Holder, Bewley, Woźniak (58,84) Holder, Kubera, Becker, Łaguta (u/2) (58,32) Woźniak, Zmarzlik, Thomsen, Lindgren (58,70) Fricke, Cierniak, Sajfutdinow, Michelsen (d/4) (58,31) Doyle, Madsen, Bewley, Vaculik (d/4) (58,06) Thomsen, Bewley, Fricke, Becker (58,39) Vaculik, Cierniak, Lindgren, Kubera (58,14) Sajfutdinow, Madsen, Woźniak, Łaguta (58,64) Zmarzlik, Michelsen, Doyle, Holder (58,65) Vaculik, Woźniak, Michelsen, Becker (58,57) Lindgren, Holder, Fricke, Madsen (58,35) Zmarzlik, Bewley, Sajfutdinow, Kubera (58,64) Łaguta, Doyle, Thomsen, Cierniak (59,37) Zmarzlik, Cierniak, Madsen, Becker (59,09) Łaguta, Lindgren, Bewley, Michelsen (58,67) Vaculik, Sajfutdinow, Holder, Thomsen (d/4) (58,85) Doyle, Kubera, Fricke, Ratajczak

I Półfinał (58,68) Lindgren, Vaculik, Sajfutdinow (d/3), Kubera (d/4)

II Półfinał (59,12) Cierniak, Fricke, Holder, Madsen (d/4)

Finał (58,78) Zmarzlik, Doyle, Lindgren, Cierniak.