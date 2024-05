W niedzielę mecz na szczycie PGE Ekstraligi. Orlen Oil Motor zmierzy się w Lublinie z Betard Spartą Wroclaw

Ten mecz wzbudza mnóstwo emocji i nie sposób się temu dziwić. A to dlatego, że może mieć on wydatny wpływ na ostateczny układ tabeli przed play-offami.

Bartosz Zmarzlik i spółka w tym sezonie spisują się rewelacyjnie i kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Do poprzedniej kolejki lublinianie w zasadzie gromili każdego z kolejnych rywali. Dopiero przed tygodniem lubelskim „Koziołkom” postawiła się nieco Fogo Unia Leszno, ale i tak nie zdołała sprawić niespodzianki.

Na zakończenie pierwszej części rundy zasadniczej podopieczni trenera Macieja Kuciapy wracają na swój tor, a przyjedzie do nich niezwykle wymagający rywal – Betard Sparta Wrocław dowodzona przez doskonale znanego w naszym mieście Dariusza Śledzia. Obecny trener wrocławian jako zawodnik występował w Motorze w latach 1986-1991, a potem już jako trener pracował w Lublinie w latach 2017-2019 po czym przeniósł się właśnie do Wrocławia, a w 2021 roku zdobył z tym zespołem mistrzostwo Polski.

Sparta to jednak nie tylko osoba trenera Śledzia. Liderem zespołu w tym sezonie jest Artem Łaguta, który w sześciu dotychczasowych spotkaniach zdobył 78 punktów. To o trzy więcej od lidera Motoru – Bartosza Zmarzlika, ale Rosjanin z polskim obywatelstwem potrzebował na to 30 biegów podczas gdy lider lublinian 28. W efekcie Łaguta średnio zdobywa 2,6 punktu na bieg, a średnia Zmarzlika to 2,714. A to oznacza, że na torze przy Alejach Zygmuntowskich w niedzielę dojdzie do starcia dwóch gigantów.

Przed niedzielnym meczem Orlen Oil Motor Lublin z kompletem sześciu zwycięstw plasuje się na pierwszym miejscu w PGE Ekstralidze z dorobkiem 12 punktów. Trzy „oczka” mniej mają wrocławianie, którzy wygrali cztery spotkania, jedno zremisowali i jedno przegrali. Sparta remis (45:45) wywalczyła z Częstochowie z tamtejszym Krono-Plast Włókniarzem, a porażkę zanotowała w Toruniu z tamtejszym KS Apatorem (38:52).

Patrząc na powyższe statystyki faworytem do siódmego z rzędu zwycięstwa będzie Orlen Oil Motor, ale z pewnością Sparta w Lublinie będzie chciała zaprezentować się z jak najlepszej strony. A trzeba dodać, że przed rokiem, na inaugurację sezonu 2023 ten zespół potrafił pokonać „Koziołki” w Lublinie 46:44. Od tamtej pory nikomu ta sztuka już się nie udała.

Początek niedzielnego meczu na torze przy Al. Zygmuntowskich o godzinie 19.15. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Canal Plus Sport. Relację z meczu będzie można śledzić na naszej stronie internetowej dziennikwschodni.pl.

Awizowane składy:

Betard Sparta Wrocław: 1. Daniel Bewley, 2. Tai Woffinden, 3. Bartłomiej Kowalski, 4. Artiom Łaguta, 5. Maciej Janowski, 6. Jakub Krawczyk, 7. Marcel Kowolik.

Orlen Oil Motor Lublin: 9. Dominik Kubera, 10. Mateusz Cierniak, 11. Jack Holder, 12. Fredrik Lindgren, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Wiktor Przyjemski, 15. Bartosz Bańbor.