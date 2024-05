"Wcale nie było łatwo" - wypowiedzi po meczu Orlen Oil Motoru Lublin w Lesznie

Jacek Ziółkowski

– Wbrew temu co sądzili niektórzy spotkanie z Fogo Unią Leszno nie było lekkie, łatwe i przyjemne. Gospodarze postawili nam naprawdę bardzo duży opór i w zasadzie nasza dość wysoka wygrana rozstrzygnęła się w 14. wyścigu, a przed nim wszystko było jeszcze możliwe. Bardzo dobry mecz odjechał Dominik Kubera, Bartosz Zmarzlik i Wiktor Przyjemski. Pozostali zawodnicy też dobrze się spisali i drużyna dzięki temu wygrała szósty mecz z rzędu w tym sezonie.

Wiktor Przyjemski

– Wszyscy przed meczem rozmawiając z nami mówili, że jedziemy na łatwe spotkanie, a wcale łatwo nie było. Jestem bardzo zadowolony z osiągniętego przez siebie wyniku. Szkoda tego jednego straconego punkty, ale i tak jest bardzo dobrze. W końcu jazda wyglądała tak jak chciałem i czułem większy luz. Złapałem też pewność siebie więc wszystko oceniam mocno na plus. Fajnie, że wynikowo udało mi się dostać do 14. biegu. Jestem niesamowicie zadowolony i sam nie spodziewałem się, że to będzie tak dobrze wyglądało. W Lesznie zawsze dobrze mi szło i tym razem było tak samo.

Bartosz Jaworski

– Udało mi się wyjechać na tor w 15. biegu i jestem z tego bardzo zadowolony. Start był super, nad tym co było na trasie jeszcze popracujemy. Mam nadzieję, że będę dostawał cały czas takie szanse i będę starał się je wykorzystywać w stu procentach.