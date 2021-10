Wicemistrzostwo zdobyte, zdjęcie z kibicami zrobione. Żużlowy Motor Lublin podsumował sezon

Najpierw 1991 rok, a teraz 2021 – Motor Lublin po raz drugi w swojej historii sięgnął po srebrny medal Drużynowych Mistrzostw Polski. Drużyna prowadzona przez duet Jacek Ziółkowski-Maciej Kuciapa dotarła do finału rozgrywek. W nim przegrała w dwumeczu z Betard Spartą Wrocław 85:95.

Z kibicami spotkali się trener Maciej Kuciapa i niemal wszyscy zawodnicy "Koziołków": Rosjanin Grigorij Łaguta, Duńczyk Mikkel Michelsen, Jarosław Hampel, Dominik Kubera, Krzysztof Buczkowski, Wiktor Lampart i Mateusz Cierniak. Zabrakło jedynie młodego Rosjanina Marka Kariona. Z kolei menadżer zespołu, Jacek Ziółkowski, był w drodze do Warszawy na czwartkową galę PGE Ekstraligi.

– To jest świetny wynik dla mojej drużyny. Zdaję sobie sprawę, że to jest 30 lat czekania na taki sukces. Biorąc to pod uwagę, wiem, jak ważny jest to medal dla tego zespołu, w kontekście też tego, jak trudna była walka o niego. Wiem, doskonale, że zostanie to pewnie zapisane w historii, bo jest to faktycznie wielka sprawa – mówił nam niedawno Jarosław Hampel, który reprezentuje żółto-biało-niebieskie barwy od dwóch lat. Nad Bystrzycą zobaczymy go także w przyszłym roku.

– Na pewno ten medal smakuje fajnie. Cała drużyna jest bardzo szczęśliwa. W sumie niewiele nam zabrakło do złota. Cieszymy się, bo po tylu latach w Lublinie w końcu jest medal – wtórował mu Wiktor Lampart, żużlowiec Motoru, dla którego był to pierwszy medal Drużynowych Mistrzostw Polski w karierze. – Od pierwszego sezonu w Ekstralidze jest duży progres. Przed nami jeszcze sporo pracy i poprawek i myślę, że będzie lepiej. Jestem zadowolony z warunków w klubie, dlatego postanowiłem pozostać na kolejne dwa lata. Oprócz tego mam wielu sponsorów z Lublina, więc wszystko mi się tutaj układa – dodawał.

Do końca tego roku czeka nas jeszcze jeden ważny akcent związany z żużlem. 1 listopada ruszy okienko transferowe, podczas którego poznamy składy wszystkich zespołów z PGE Ekstraligi na sezon 2022.