ZOOleszcz GKM Grudziądz – Orlen Oil Motor Lublin [relacja na żywo/live]

Tak prezentują się składy obu ekip:

ZOOleszcz GKM Grudziądz: 9. Max Fricke (2), 10. Kacper Pludra, 11. Jaimon Lidsey (0), 12. Wadim Tarasienko, 13. Jason Doyle, 14. Kacper Łobodziński (1+1), 15. Kevin Małkiewicz (2), 16. Jan Przanowski.

Orlen Oil Motor Lublin: 1. Dominik Kubera (3), 2. Jack Holder, 3. Fredrik Lindgren (1), 4. Mateusz Cierniak, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Wiktor Przyjemski (3), 7. Bartosz Bańbor (0), 8. Bartosz Jaworski.

BIEG 3: 2-4 (7-11)

Bartosz Zmarzlik 3

Wadim Tarasienko 0

Jack Holder 1

Jason Doyle 2

Przed trzecim biegiem roszenie toru. Od startu para Orlen Oil Motoru wyszła na 5:1. Doyle ścigał jednak do samego końca Holdera i na samym finiszu jednak minął rywala. Dzięki temu zamiast 1:5 jest "tylko" 2:4.

BIEG 2: 3-3 (5-7)

Kevin Małkiewicz 2

Wiktor Przyjemski 3

Kacper Łobodziński 1

Bartosz Bańbor 0

Ze startu najlepiej wyszedł Przyjemski, a za jego plecami znalazła się para gospodarzy. Bańbor próbował jeszcze zbliżyć się do rywali, ale nic już nie wskórał i drugi wyścig kończy się remisem. A debiut nowego juniora „Koziołków” wypadł bardzo dobrze.

BIEG 1: (2-4)

Dominik Kubera 3

Max Fricke 2

Fredrik Lindgren 1

Jaimon Lidsey 0

Mecz rozpoczął się od falstartu i to dosłownie, bo trzech zawodników ruszyło, a zaskoczony Jaimon Lidsey czekał aż przed nim podniesie się taśma jednak się nie doczekał. W powtórce najlepiej wystartował Kubera, o trzecią pozycję walczyli Lindgren i Lidsey, a Szwed na chwilę wyszedł nawet na drugą pozycję. Fricke szybko ją jednak odzyskał i pierwszy bieg kończy się zwycięstwem Orlen Oil Motoru 4:2.

Trzeba jeszcze dodać, że wylosowany został pierwszy zestaw pól startowych.

– Z niecierpliwością oczekiwaliśmy tego pierwszego meczu, zaczynamy od zera, chcielibyśmy odjechać fajne spotkanie. Walczymy o to, żeby znaleźć się w strefie medalowej. To jest dla nas kolejny sezon, robimy wszystko, żeby powalczyć o jak najlepszy rezultat. Mam nadzieję, że wszyscy wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniego meczu w Grudziądzu – mówi Maciej Kuciapa w rozmowie z Canal + Sport.

– To będzie dla nas ciężki mecz, ale jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu. Zrobimy wszystko, aby to spotkanie wygrać i ucieszyć kibiców – mówi na antenie Canal + Sport trener gospodarzy Robert Kościecha.

Tuż po godz. 16 na próbę toru po stronie gospodarzy wyjechali: Wadim Tarasienko oraz Max Fricke. „Koziołki” wysłały za to Bartosza Zmarzlika oraz Mateusza Cierniaka.

Dla mistrzów Polski to będzie oczywiście pierwsze spotkanie w sezonie 2024. I od razu wyjątkowe, bo przecież w to właśnie w Grudziądzu "Koziołki" doznały w poprzednich rozgrywkach najwyższej porażki - 34:56. Czy tym razem zrewanżują się rywalom? Przekonamy się w niedzielny wieczór.