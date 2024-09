Żużel. KS Apator Toruń - Orlen Oil Motor Lublin. Trzeba będzie odrabiać straty [zapis relacji na żywo]

BIEG 15 - 5:1 (51:39)

Robert Lambert 3

Bartosz Zmarzlik 1

Emil Sajfutdinow 2

Dominik Kubera 0

Szaleństwo w Toruniu! W ostatnim biegu Sajfutdinow i Lambert pojechali po podwójną wygraną i wprawili w swoich kibiców w ekstazę! Gospodarze wygrywają różnicą 12 punktów i za pięć dni w Lublinie mistrzowie Polski będą musieli się mocno postarać by awansować do finału

BIEG 14 - 5:1 (46:38)

Wiktor Przyjemski (rezerwa zwykła za Mateusz Cierniak) 0

Paweł Przedpełski 2

Fredrik Lindgren 1

Patryk Dudek 3

Euforia na Motoarenie. Linndgren wystartował nieźle, ale na wyjściu z pierwszego łuku Przedpełski wyprzedził go przy "kredzie". Jakby tego było mało chwilę później po zewnętrznej przed Szweda wjechał jeszcze Dudek i Apator jest już pewny wygranej. Orlen Oil Motor po raz drugi w tym sezonie wróci z Torunia bez wygranej

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 13 - 5:1 (41:37)

Robert Lambert 2

Bartosz Zmarzlik 1

Emil Sajfutdinow 3

Fredrik Lindgren 0

Walka gigantów dla gospodarzy. Sajfutdinow i Lambert pokazali moc i nie dali szans lubelskiej parze w bardzo ważnej gonitwie wygrywając z bardzo dużą przewagą

BIEG 12 - 3:3 (36:36)

Jack Holder 2

Krzysztof Lewandowski 0

Bartosz Bańbor 1

Paweł Przedpełski 3

Wąsko ruszyli Bańbor i Holder, ale po wyjściu z łuku po zewnętrznej wyprzedził ich Przedpełski. Zawodnika z Torunia próbował gonić Australijczyk, ale bez efektu. Bańbor musiał się pilnować, bo do samego końca naciskał do Lewandowski

BIEG 11 - 2:4 (33:33)

Mateusz Affelt (rezerwa zwykła za Nicolai Heiselberg) 0

Mateusz Cierniak 1

Patryk Dudek 2

Dominik Kubera 4

Kubera i Cierniak najlepsi na starcie. Za nimi jechał Dudek i na trzecim okrążeniu wyprzedził Cierniaka. Ten nie dawał za wygraną, ale nie zdołał wrócić na drugie miejsce.

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 10 - 2:4 (31:29)

Wiktor Przyjemski 1

Paweł Przedpełski 2

Bartosz Zmarzlik 3

Nicolai Heiselberg 0

Przedpełski był chwilę na prowadzeniu, ale później Zmarzlik w swoim stylu napędził się przy bandzie i sięgnął po wygraną. Za nim przyjechał Przedpełski, który nie miał probelmów z Przyjemskim.

BIEG 9 - 5:1 (29:25)

Patryk Dudek 2

Dominik Kubera 1

Robert Lambert 3

Jack Holder 0

Niebezpiecznie było na starcie, ale na szczęście nie doszło do upadku Kubery z Holderem. "Dominowi" poderwało motocykl, co gospodarze bezlitośnie wykorzystali i teraz to oni prowadzą czterema punktami!

BIEG 8 - 3:3 (24:24)

Fredrik Lindgren 2

Emil Sajfutdinow 3

Mateusz Cierniak 1

Antoni Kawczyński 0

Lindgren najlepszy na starcie. Pod koniec drugiego okrążenia Sajfutdinow był o włos od wyprzedzenie Szweda, ale "Fredka" świetnie się wybronił. Wydawało się, że Lindgren wygra ten bieg, ale na ostatnich metrach lider torunian o centymetry wyprzedził zawodnika z Lublina

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 7 - 5:1 (21:21)

Bartosz Bańbor 0

Robert Lambert 2

Bartosz Zmarzlik 1

Patryk Dudek 3

Mocna odpowiedź gospodarzy! Dudek i Lambert zostawili w tyle Zmarzlika i Bańbora i nie dali do samego końca się dogonić. 5:1 dla miejscowych i remis!

BIEG 6 - 2:4 (16:20)

Emil Sajfutdinow 2

Jack Holder 1

Krzysztof Lewandowski 0

Dominik Kubera 3

Sajfutdinow wygrał start, ale na drugim okrążeniu Kubera, wzorem Lamberta wyprzedził po zewnętrznej lidera "Aniołów" i pomknął po trzy punkty! Sektor gości na Motoarenie w szale radości! Orlen Oil Motor odskakuje rywalom na kolejne dwa punkty.

BIEG 5 - 3:3 (14:16)

Paweł Przedpełski 3

Fredrik Lindgren 2

Nicolai Heiselberg 0

Mateusz Cierniak 1

Przedpełski wytrzelił ze startu i zbudował ogromną przewagę. Na pierwszym łuku przed Cierniaka próbował bezskutecznie wskoczyć Heiselberg. Kolejny bieg na remis i lublinianie wciąż minimalnie prowadzą

- Jest bardzo twardo, nie jeździłem jeszcze na takim torze. Muszę zmienić ścieżki, które obieram. Prowadzimy dwoma punktami, ale musimy obserwować tor, bo warunki pewnie będą się zmieniać – powiedział przed kamerami Eleven Sports 1 Wiktor Przyjemski przed drugą serią startów.

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 4 - 3:3 (11:13)

Antoni Kawczyński 0

Mateusz Cierniak 1

Robert Lambert 3

Wiktor Przyjemski 2

Cierniak wystartował najlepiej, ale potem na prowadzenie wysunął się Przyjemski. Za nim pędził Lambert próbując go wyprzedzić po zewnętrznej i dopiął swego! Fenomenalna walka na Motoarenie!

BIEG 3 - 3:3 (8:10)

Bartosz Zmarzlik 1

Nicolai Heiselberg 0

Jack Holder 2

Emil Sajfutdinow 3

Świetnie ze startu Sajfutdinow, który wyprzedził Zmarzlika i Holdera. Rosjanin z polskim paszportem z każdym kolejnym okrążeniem powiększał swoją przewagę. Heiselberg nie liczył się w stawce

BIEG 2 - 1:5 (5:7)

Krzysztof Lewandowski 0

Wiktor Przyjemski 3

Antoni Kawczyński 1

Bartosz Bańbor 2

Duet z Lublina w powtórce zdecydowanie lepiej wystartował i wyszedł na podwójne prowadzenie. Kawczyński nie dawał jednak za wygraną i naciskał Bańbora, ale bez efektu.

Bieg przerwany. Gwizdy na trybunach. Kawczyński z ostrzeżeniem za minimalne ruchy przed startem

BIEG 1 - 4:2

Dominik Kubera 2

Patryk Dudek 3

Fredrik Lindgren 0

Paweł Przedpełski 1

Dudek na pierwszym łuku przed Kuberą. Za nimi jechał Przedpełski, a na końcu oszprycowany Lindgren. Kubera do samego końca naciskał na Dudka po szerokiej, ale nie udało mu się napędzić

Prezentacja zespołów zakończona. Za chwilę początek zawodów!

Wylosowamo pierwszy zestaw startowy

- Żarty się skonczyły. Jesteśmy na trudnym terenie, a tor jest trudny do rozszyfrowania. Jest mało wody i jest twardo więc trudne zadanie przed nami - powiedział przed meczem na antenie Eleven Sports 1 Maciej Kuciapa, trener Orlen Oil Motoru.

Pogoda do ścigania idealna. Oba zespoły mocno skoncetnrowane

Tuż po 16 wystartowała próba toru. Apator wysłał na nią Nicolai'a Heiselberga i Roberta Lamberta, a Motor Jacka Holdera i Dominika Kuberę.

KS Apator: 9. Patryk Dudek * 10. Robert Lambert * 11. Paweł Przedpełski * 12. Nicolai Heiselberg * 13. Emil Sajfutdinow * 14. Antoni Kawczyński * 15. Krzysztof Lewandowski * 16. Mateusz Affelt

Orlen Oil Motor: Dominik Kubera * 2. Jack Holder * 3. Fredrik Lindgren * 4. Mateusz Cierniak * 5. Bartosz Zmarzlik * 6. Wiktor Przyjemski * 7. Bartosz Bańbor * 8. Bartosz Jaworski