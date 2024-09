Żużel. Orlen Oil Motor Lublin - NovyHotel Falubaz Zielona Góra [zapis relacji na żywo]

BIEG 15 - 4:2 (58:32)

Bartosz Zmarzlik 3

Rasmus Jensen 0

Dominik Kubera 1

Przemysław Pawlicki 2

Nie mogło być inaczej! Zmarzlik pewnie pomknął po kolejną trójkę i dojeżdżając do mety poderwał przednie koło. Dwa punkty zdobył Pawlicki, ale nie zmienia to faktu, że w Lublinie doszło do pogromu! Orlen Oil Motor Lublin pewnie awansuje do półfinałów fazy play-off wygrywając w dwumeczu 112:67!

BIEG 14 - 5:1 (54:30)

Michał Curzytek 0

Mateusz Cierniak 2

Piotr Pawlicki 1

Fredrik Lindgren 3

Kolejny bieg bez większej historii. Dwójka Orlen Oil Motoru prowadziła od startu do mety. Feta na trybunach lubelskiego stadionu

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 13 - 5:1 (49:29)

Piotr Pawlicki 1

Mateusz Cierniak 2

Rasmus Jensen 0

Bartosz Zmarzlik 3

Kolejna wygrana Zmarzlika. Niespodzianką brak punktów Jensena, ale to zasługa świetnej jazdy Cierniaka

BIEG 12 - 4:2 (44:28)

Bartosz Bańbor 1

Michał Curzytek 2

Jack Holder 3

Oskar Hurysz 0

Curzytek wygrał start, ale nie cieszył się długo z prowadzenia i został wyprzedzony przez Holdera.

BIEG 11 - 3:3 (40:26)

Michał Curzytek (zastępstwo zawodnika za Jarosław Hampel) 0

Fredrik Lindgren 1

Przemysław Pawlicki 3

Dominik Kubera 2

Pawlicki od startu rozpoczął ucieczkę za dwójką zawodników z Lublina. Kubera dwoił się i troił, ale nie udało mu się wyprzedzić rywala

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 10 - 3:3 (37:23)

Jack Holder 1

Krzysztof Sadurski 0

Fredrik Lindgren 2

Piotr Pawlicki 3

W powtórce Pawlicki uciekł reszcie stawki, ale z każdym kolejnym orkążeniem coraz bliżej niego był Linddgren. Było blisko, ale zawodnik Falubazu "dowiózł" trzy punkty.

Bieg przerwany. Ostrzeżenie dla Lindgrena i Pawlickiego.

BIEG 9 - 3:3 (34:20)

Przemysław Pawlicki 3

Dominik Kubera 2

Michał Curzytek 0

Mateusz Cierniak 1

Ambitna walka pomiędzy Kuberą i Pawlicki. Górą zawodnik Falubazu. Cierniak z kolejnym punkcikiem na swoim koncie

BIEG 8 - 4:2 (31:17)

Bartosz Zmarzlik 3



Rasmus Jensen 2



Wiktor Przyjemski 1

Piotr Pawlicki (zastępstwo zawodnika za Jarosław Hampel) 0 Jensen przez dwa okrążenia gonił Zmarzlika, ale później lider Orlen Oil Motoru uciekł Duńczykowi. Za ich plecami ładną walkę storczył Przyjemski odpierając ataki Pawlickiego.

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 7 - 5:1 (27:15)

Mateusz Cierniak 3

Oskar Hurysz 0

Dominik Kubera 2

Piotr Pawlicki 1

Cierniak najlepszy na starcie. Za nim Kubera i Pawlicki pięknie rywalizowali o drugie miejsce. Raz prowadził jeden, raz drugi, a finalnie gospodarze wywalczyli podwójną wygraną. Skala pogromu rośnie - w dwumeczu Orlen Oil Motor prowadzi już różnicą 31 punktów

BIEG 6 - 3:3 (22:14)

Michał Curzytek 1

Bartosz Zmarzlik 3

Przemysław Pawlicki 2

Bartosz Bańbor 0

Ciasno było na pierwszym łuku. Zmarzlik wzięty w kleszcze przez jedno okrążenie był za Pawlickim i Curzytkiem, a potem pomnkął po wygraną.

Taśma nie poszła w górę i znów będziemy mieć powtórkę. Curzytek nie miał jak ruszyć z linii startu

Upadek Bańbora na pierwszym łuku. Żużlowiec Orlen Oil Motoru wstał o własnych siłach. Powtórka w komplecie, ale aż trzech zawodników otrzymało ostrzeżenia - wszyscy poza Bańborem

BIEG 5 - 3:3 (19:11)

Rasmus Jensen 3

Jack Holder 1

Przemysław Pawlicki (zastępstwo zawodnika za Jarosław Hampel) 0

Fredrik Lindgren 2

Jesnen pomkął po drugie trzy punkty na swoje konto. Drugi był Lindgren, a walkę o punkt stoczyli Holder i Pawlicki. Górą był Australijczyk

PRZERWA NA KOSMETYKĘ TORU

BIEG 4 - 3:3 (16:8)

Rasmus Jensen (zastępstwo zawodnika za Jarosław Hampel) 3

Wiktor Przyjemski 1

Krzysztof Sadurski 0

Mateusz Cierniak 2

Dobry start Jensena, którego gonił Cierniak. Zawodnik Orlen Oil Motoru próbował zaatakować głównie po zewnęętrznej, ale nie dał rady. Pierwsza "trójka" dzisiaj dla gości i pierwszy remis w dzisiejszym meczu

BIEG 3 - 4:2 (13:5)

Fredrik Lindgren 3

Piotr Pawlicki 2

Bartosz Zmarzlik 1

Michał Curzytek 0

Lindgren kolejny już raz pokazał, że jest w świetnej formie. Za jego plecami Pawlicki walczyli o drugie miejsce. Zmarzlik robił co mógł, ale do mety dojechał jako trzeci.

PRZERWA NA POLEWANIE TORU

BIEG 2 - 5:1 (9:3)

Krzysztof Sadurski1

Bartosz Bańbor 2

Oskar Hurysz 0

Wiktor Przyjemski 3

Bańbor i Przyjemski ruszyli fenomenalnie i objęli podwójne prowadzenie. Jednak na drugim łuku Bańbor "podjechał" kolegę z drużyny i zrobiło się groźnie. Na trzecim okrążeniu atak wykonał Sadurski, ale nie wyprzedził Bańbora.

BIEG 1 - 4:2

Dominik Kubera 3

Przemysław Pawlicki 2

Jack Holder 1

Rasmus Jensen 0

Kubera wygrał start, a za nim podążąła para gości. Holder, choć był na końcu przez cały wyścig walczył o wyprzedzenie kogoś z dwójki gości i na ostatniej prostej wyszarpał jeden punkt!

----------------------------

Wylosowano II zestaw startowy

- Skupiamy się na pracy jaką mamy do wykonania, a dopiero po tym meczu będziemy myśleć o tym co dalej - uspokaja na antenie Eleven Sports 1 Maciej Kuciapa, trener mistrzów Polski.

Na stadionie gromkie "Ola Mirosław"

Rozpoczyna się prezentacja obu zespołów. Wraz z żużlowcami z Lublina na objeździe toru pojawiła się Aleksandra Mirosław - mistrzyni olimpijska z Paryża.

- To jest żużel i trzeba być do samego końca skoncentrowanym - powiedział przed meczem na antenie Eleven Sports 1 Bartosz Zmarzlik, lider Orlen Oil Motoru odpowiadając na pytanie o 19 punktów przewagi nad rywalami przed rewanżem

Stadion w Lublinie już niemal pełny. Trwa próba toru z udziałem Fredrika Lindgrena, Bartosza Zmarzlika, Przemysława Pawlickiego i Oskar Hurysza

Za Jarosława Hampela goście będą stosować zastępstwo zawodnika

---------------------------

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera *10. Mateusz Cierniak * 11. Jack Holder * 12. Fredrik Lindgren * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Wiktor Przyjemski * 15. Bartosz Bańbor * 16. Bartosz Jaworski

NovyHotel Falubaz: 1. Przemysław Pawlicki * 2. Michał Curzytek * 3. Rasmus Jensen * 4. Jarosław Hampel * 5. Piotr Pawlicki * 6. Krzysztof Sadurski * 7. Oskar Hurysz