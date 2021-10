KUL przechodzi na zdalne nauczanie "z troski o bezpieczeństwo i zdrowie studentów"

20 A A

18 października. Koncert plenerowy na dziedzińcu KUL z okazji inauguracji roku akademickiego (fot. Maciej Kaczanowski)

Katolicki Uniwersytet Lubelski wraca do zdalnej nauki. Od 3 do 12 listopada zajęcia stacjonarne zostaną zawieszone. Uczelnia tłumaczy to rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 w Lublinie.

