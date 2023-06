Lubelskie uczelnie wciąż czekają na przyszłych studentów

Każda z uczelni jest na różnym etapie naborów.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej rozpoczął go jeszcze kwietniu. W maju wystartowały Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Lubelska. Jako ostatni, na początku czerwca, internetową rejestrację kandydatów uruchomił Uniwersytet Medyczny. Sprawdziliśmy, jak wygląda zainteresowanie tegoroczną rekrutacją.

UMCS

Największy lubelski uniwersytet w tym roku

proponuje kandydatom ofertę zawierającą około 90 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i zaocznych) oraz ponad 300 specjalności.

– Z jednej strony oferujemy zarówno dobrze znane, od lat obecne w ofercie edukacyjnej uniwersytetu kierunki studiów, które niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem, takie jak między innymi prawo, psychologia, anglistyka, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy zarządzenie. Jest to bowiem oferta o określonej renomie, wzbudzająca zaufanie kandydatów na studia. Z drugiej zaś strony uczelnia reaguje na zmieniające się trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, stąd co roku oferta kształcenia wzbogacana jest o nowe kierunki studiów – mówi Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS.

Uczelnia na razie nie chce zdradzać, które z kierunków do tej pory cieszą się największą popularnością wśród maturzystów. Ci w systemie rejestrować mogą się do 8 lipca. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji.

W przypadku pozostania wolnych miejsc, kolejne listy osób przyjętych na studia zostaną opublikowane 25 lipca.

KUL

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim słyszymy, że nabór – na razie – przebiega podobnie, jak w latach ubiegłych.

– Największego zainteresowania spodziewamy się od 7 do 12 lipca, kiedy tegoroczni maturzyści poznają wyniki matur i będą mogli dokończyć rejestrację. Jest też spora grupa maturzystów z lat ubiegłych, którzy już tego dokonali – mówi Magdalena Pranagal, kierownik Biura Rekrutacji KUL.

Największą popularnością na tę chwilę cieszy się kierunek lekarski, który w tym roku po raz pierwszy znalazł się w ofercie najstarszej lubelskiej uczelni.

Według naszych ustaleń, już teraz liczba chętnych do studiowania oscyluje w granicach dziesięciu osób na jedno miejsce.

Wśród najbardziej obleganych kierunków znajdują się także m.in.: psychologia, kryminologia, prawo czy filologia angielska. Dość popularne okazują się też będące kolejną nowością, proponowane w trybie hybrydowym (część zajęć odbywa się stacjonarnie, a część w formule online) studia pierwszego stopnia z italianistyki.

– Widzimy też pewien trend związany z rosnącym zainteresowaniem studiami Polaków i Polonii, posiadających maturę zagraniczną. Z roku na rok takich osób jest coraz więcej. To głównie dzieci Polaków, którzy po 2000 roku wyemigrowali do Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji i innych krajów. Skończyli tam szkoły i na studia chcą wrócić do Polski – dodaje Magdalena Pranagal.

Uniwersytet Przyrodniczy

Przyrodnicy w tegorocznej ofercie proponują 50 kierunków studiów.

– Kilkanaście z nich to kierunki unikatowe, które można studiować tylko w Lublinie, tylko na naszej uczelni – podkreśla Agnieszka Wasilak z Działu Rekrutacji i Promocji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. I dodaje: – Kandydaci cały czas się rejestrują, sporo pytań dotyczy naszych tegorocznych nowości, w tym dwóch propozycji związanych z informatyką.

Chodzi o bioinformatykę w biogospodarce oraz informatykę przemysłową, czyli dwóch z pięciu nowych kierunków. Pozostałe to: diagnostyka ekoprzestępczości, survivwal i animacja przyrodnicza oraz zielone technologie.

– Obserwujemy, że i w tym roku popularnością niezmiennie cieszą się kierunki, które od lat są w czołówce najchętniej wybieranych przez przyszłych studentów czyli weterynaria; zarówno jako studia stacjonarne, jak i niestacjonarne, behawiorystyka zwierząt, dietetyka, geodezja i kartografia, biotechnologia – podsumowuje Agnieszka Wasilak.

Rekrutacja na Uniwersytecie Przyrodniczym potrwa do 11 lipca.

Politechnika Lubelska

Uczelnia techniczna na nadchodzący rok akademicki przygotowała 2085 miejsc na 26 kierunkach studiów.

Wśród nich są dwie nowości: energetyka i sztuczna inteligencja w biznesie. Energetyka na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz sztuczna inteligencja w biznesie na Wydziale Zarządzania. Wśród najpopularniejszych na tę chwilę kierunków są m.in.: informatyka, architektura, budownictwo, mechatronika, finanse i rachunkowość oraz inżynieria i analiza danych.

Rekrutacja potrwa do 9 lipca. Natomiast na architekturę rejestracja zakończy się 25 czerwca, ponieważ 4 i 5 lipca odbędzie się obowiązkowy egzamin z rysunku.

Uniwersytet Medyczny

Medycy rekrutację rozpoczęli jako ostatnia z lubelskich uczelni 1 czerwca. Przez dwa tygodnie w systemie zarejestrowało się blisko 2,5 tys. osób, ale na razie przedstawiciele uniwersytetu nie chcą rozmawiać o zainteresowaniu poszczególnymi kierunkami.

Nabór na większość z 18 kierunków potrwa do 12 lipca. Wyjątkiem są techniki dentystyczne, gdzie kandydaci muszą zdać obowiązkowy egzamin manualny.