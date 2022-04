W Lublinie powstaje Centrum Studiów dla Osadzonych. Zapłacą za to dwa ministerstwa

Podpisanie listu intencyjnego odbyło się we wtorek na mocy porozumienia rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego oraz gen. Jacka Kitlińskiego, dyrektora generalnego służby więziennej. Jak donosi KUL, centrum to – według ich wiedzy – pierwsza w Europie tego typu agenda uniwersytecka.

Trzeba jednak dodać, że pierwsza i póki co skierowana wyłącznie do mężczyzn. Czy w takim razie jest szansa edukacji na podobnych zasadach również dla kobiet?

– Obecnie studiują jedynie panowie. Czas pokaże, czy nowy budynek, który będzie uruchomiony w październiku, będzie na tyle dostosowany, by służby penitencjarne podjęły decyzję o poszerzeniu możliwości przyjmowania kandydatów – tłumaczy ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL i dodaje: – Z punktu widzenia uczelni nie mamy żadnych problemów związanych z prowadzeniem zajęć. Natomiast są wymagania, które są podstawą funkcjonowania służb penitencjarnych.

Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, tłumaczy sytuację małą liczbą kobiet wśród osadzonych.

– To jest bardzo istotne, dlaczego mężczyźni, a jeszcze nie kobiety, ale będziemy zwracać na to uwagę. Po prostu 99 proc. osadzonych w tej chwili w Polsce to mężczyźni – przekonuje Woś i tłumaczy, jakie jeszcze warunki muszą spełnić mężczyźni ubiegający się o przyjęcie na studia: – Każdy spośród tych mężczyzn musi mieć maturę, ponieważ są to takie same warunki jak w normalnej rekrutacji na studia. Rektor wspólnie ze służbami penitencjarnymi z całej Polski, z około 65 tysięcy mężczyzn, wyłania i szuka tych, którzy w ramach nagrody mogą podjąć tu studia.

KUL informuje, że będzie to kontynuacja kierunku nauki o rodzinie ze specjalizacją osoby niesamodzielnej. Do tej pory w areszcie prowadzony był pierwszy stopień studiów licencjackich na tym kierunku.

Ze względów logistycznych liczba studentów danego roku nie może przekroczyć 15 osób, a studia mogą podjąć osadzeni z całego kraju. Uczelnia nie wyklucza powstania nowych kierunków.

– Wszystko zależy od tego, jakie będą potrzeby osób, które przebywają w zakładach karnych. Przed kilku laty taka oferta została skierowana do wszystkich zakładów karnych. W ten sposób więźniowie wskazali pracę socjalną i nauki o rodzinie ze specjalizacją asystent osoby niesamodzielnej – tłumaczy ks. prof. Mirosław Kalinowski

Centrum będzie współfinansowane przez dwa ministerstwa.

– Ministerstwo Sprawiedliwości wyłoży środki na uruchomienie centrum, a Ministerstwo Edukacji i Nauki na jego prowadzenie w formie zwiększenia subwencji o około dwa miliony złotych – mówi Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Środki na remont i przystosowanie sal zostały już przyznane, dlatego remont rozpocznie się najszybciej jak to możliwe.

– Prace remontowe będą realizowali również więźniowie. Jest to dla nas szczególnie ważne, ponieważ jest to element resocjalizacji. Planujemy, żeby nowy rok akademicki rozpocząć już w nowej siedzibie. Z budżetu więziennictwa zostanie przeznaczone około 2 mln złotych – dodaje Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości

Centrum ma być w pełni przystosowane do potrzeb przyszłych studentów. – Przekształcimy pomieszczenia, które obecnie zajmuje ambulatorium z izbą chorych. Tam będzie znajdować się m.in. 5 sal dydaktycznych, sala multimedialna, dwie sale do konsultacji – wylicza ppłk Anna Ausz, dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie

Osadzeni przed zakwalifikowaniem muszą jednak przejść szereg rozmów i otrzymać pozytywne opinie m.in. od psychologa, wychowawcy, komisji penitencjarnej. Zakwalifikowani zostaną przetransportowani na okres studiów do jednostki w Lublinie.