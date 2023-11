Studenci zza krat korespondują z papieżem

Pod koniec października, na okoliczność inauguracji roku akademickiego w Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie, list do więźniów napisał papież Franciszek. Korespondencja dotarła na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Podczas spotkania w zakładzie karnym rektor KUL odczytał i wręczył list ponad 30 swoim studentom.

- Wszyscy popełniamy w życiu błędy (...). Nie zapominajmy, że Bóg przebacza wszystko i zawsze (...). Jeśli ktoś czuje się samotny i opuszczony nie zapominajmy, że Matka Boża jest blisko nas, zwłaszcza gdy odczuwamy trudy - napisał w liście papież.

Ojciec Święty skierował również błogosławieństwo do więźniów, prosząc ich jednocześnie o modlitwę.

– Obiecali, że odpiszą na list Franciszka, i dotrzymali słowa – mówi rektor uczelni, ks. prof. Mirosław Kalinowski, który od dziesięciu lat prowadzi w areszcie wykłady i seminaria na kierunku nauki o rodzinie.

Treść odręcznego listu podpisało niemal 50 osadzonych.

– W pierwszych słowach podziękowaliśmy Ojcu Świętemu, że zwrócił się do nas w swoim liście. Przyznaliśmy się do błędów, które popełniliśmy i wyraziliśmy wdzięczność, że ktoś dał nam szansę na naukę i godny powrót do społeczeństwa - mówi Artur, który w więzieniu spędza dwudziesty rok. Do wyjścia na wolność zostało mu jeszcze siedem lat.

Korespondencję, w ubiegły piątek, Franciszkowi osobiście wręczył rektor Mirosław Kalinowski.­­­­­­ W dowodzie wdzięczności papież przekazał osadzonym obrazki zapowiadające Boże Narodzenie, a także jeden z jego fotografią i podpisem.

– Rzadko się zdarza, żeby więźniowie w tak licznej grupie korespondowali z Ojcem Świętym. Mam nadzieję, że to promocja przebaczenia, dobra, dążenia do pokoju na całym świecie – podsumowuje ks. prof. Kalinowski.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II od ponad 10 lat prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia dla więźniów na kierunku nauki o rodzinie. 24 października br. ponad 50 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki w Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie.