UMCS, KUL, WSEiI i Politechnika. Uczelnie rozpoczęły zimową rekrutację

UMCS

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej zimową rekrutację rozpoczął dzisiaj.

– W tym roku podczas zimowego naboru oferujemy kandydatom 3-semestralne studia dzienne II stopnia z gospodarki przestrzennej poszerzające wiedzę dotyczącą planowania i kształtowania przestrzeni – mówi Aneta Adamska, rzeczniczka prasowy UMCS i dodaje, że kierunek przeznaczony jest głównie dla absolwentów geodezji i kartografii, budownictwa, architektury i urbanistyki. – Ich studenci będą mogli wybierać spośród takich specjalności jak: polityka przestrzenna i urbanistyka oraz gospodarka regionalna.

Internetowa rejestracja na tym kierunku potrwa do 14 lutego, a na kandydatów czeka 40 miejsc.

UMCS prowadzi też do końca stycznia nabór na niektóre kierunki studiów podyplomowych.

- W tym roku proponujemy w tym obszarze kształcenia łącznie 78 kierunków, na niektóre z nich trwa aktualnie rekrutacja – dodaje Adamska.

To m.in. neurologopedia; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy; ochrona i zarządzanie środowiskiem; zarządzanie transportem – spedycją – logistyką; archiwistyka; muzykoterapia; metodyka i metodologia pracy socjalnej. Szczegółowe informacje dotyczące oferty, terminarza i cennika znajdują się na stronie uczelni w zakładce „studia podyplomowe”.

KUL

Zimowa rekrutacja trwa także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Absolwenci studiów I stopnia architektura krajobrazu oraz gospodarka przestrzenna do 21 lutego mogą zapisywać się na studia II stopnia na kierunku architektura krajobrazu.

Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji uruchomiony zostaje natomiast nowy kierunek studiów podyplomowych. To audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.

– To nasza odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny – mówi dr hab. Monika Münnich, prof. KUL, kierownik studiów. – Audyt wewnętrzny to element nowoczesnego zarządzania nie tylko w biznesie, ale także w administracji publicznej. Na nasze studia zapraszamy pracowników m.in. różnorodnych urzędów administracji publicznej, sądów, szkół, uczelni wyższych czy instytucji kultury.

Trwające dwa semestry studia będą prowadzone pod patronatem merytorycznym Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska – największej organizacji branżowej w kraju. Rekrutacja potrwa do 15 lutego.

Uniwersytet Przyrodniczy

Rekrutacja na studia II stopnia trwa do 21 lutego. Nabór prowadzony jest na 26 kierunków studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych II stopnia. Ich pełny wykaz znajduje się w zakładce rekrutacyjnej uczelni. Na liście jest m.in. bioinżynieria, gospodarka przestrzenna, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, inżynieria środowiska, transport i logistyka, biotechnologia, dietetyka, biokosmetologia i ochrona środowiska.

- Warto podkreślić, że wszystkie oferowane przez uniwersytet w tej rekrutacji kierunki studiów II stopnia to kierunki inżynierskie (poza kierunkiem dietetyka – magisterskie), kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżynieria, stąd niezbędne jest wcześniejsze posiadanie tytułu inżyniera na studiach I stopnia – informują pracownicy UP.

Dla nowych studentów uniwersytet przygotował w sumie 750 miejsc. Komunikat o osobach zakwalifikowanych zostanie ogłoszony 23 lutego, a składanie dokumentów przewidziane jest na 24 i 25 lutego. Wcześniej prowadzona jest rekrutacja i tu jedna uwaga:

- Dla jednego kierunku studiów przewidziana jest dodatkowa weryfikacja umiejętności: to hipologia i jeździectwo, gdzie kandydaci będą je prezentować 22 lutego na terenach Gospodarstwa Doświadczalnego Felin. Obowiązuje ich strój do jazdy konnej i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego – informują pracownicy UP.

Politechnika Lubelska

Do końca stycznia osoby zainteresowane studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi II stopnia na Politechnice Lubelskiej mogą rejestrować się na poszczególne kierunki. Na studiach stacjonarnych II stopnia uczelnia oferuje 14 kierunków, m.in. inżynierię biomedycznę, archeologię, mechatronikę, transport, robotyzację procesów wytwórczych i informatykę. Poszukiwani są też kandydaci na trzy kierunkach niestacjonarnych: budownictwo, edukacja techniczno- informatyczna oraz matematyka.

- Studia rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 (rozpoczyna się on 28 lutego – red.) i w zależności od kierunku trwają trzy lub cztery semestry i kończą się obroną pracy magisterskiej – informuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzeczniczka prasowa PL. - Ukończenie tych studiów pozwala m.in. kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Limit miejsc na studiach uzależniony jest od danego kierunku. Na każdym obowiązuje zasada przyjęć według kolejności zgłoszeń.

WSEiI

Do 28 lutego trwa rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Uruchomione zostaną studia II stopnia na kierunku transport i specjalności: systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie oraz budowa i eksploatacja pojazdów.

- Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu krajowego jak również międzynarodowego. Studia drugiego stopnia na kierunku transport przeznaczone są dla absolwentów technicznych studiów wyższych pierwszego stopnia pragnących uzyskać kwalifikacje i tytuł magistra na tym kierunku studiów – informuje Kamil Tokarz, z WSEiI.

Szkoła zaprasza także na studia w języku angielskim: pielęgniarstwo (studia I stopnia) oraz zarządzanie i informatyka (studia I i II stopnia)