Studniówki 2022. Bal maturzystów ZS nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie [zdjęcia]

74-latkowie od dwóch lat żyją bez ogrzewania i ciepłej wody

Pani Janina i pan Jan są po 70 i już drugi rok marzną w mieszkaniu z powodu urwanej rury, odprowadzającej spaliny od pieca gazowego. – Wygląda to tak, jakby celowo tego nie naprawiano, abyśmy tu zamarzli. Gdzie my mamy pójść? Starsi ludzie to są już niepotrzebni – mówi pani Janina.