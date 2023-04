W Świdniku powstała Spynka. Bawi się dziecko i dytyna

Jak relacjonują organizatorzy świdnickiej Spynki rodzice i opiekunowie polskich dzieci interesują się nową placówką, zaglądają na dzień, dwa, rezygnują, potem znów przychodzą. Ukraińskie mamy bardziej potrzebują takiego wsparcia, bo jedne starają się wrócić na rynek pracy po odchowaniu dzieci inne już pracują i opieka nad dziećmi jest bardzo potrzebna.

– Rekrutują się do nas głównie dzieci uchodźcze, choć nie pytamy jak długo są w Polsce. Po znajomości polskiego ich mam i opiekunów sądzimy, że trafili tu po wybuchu wojny. Polskich dzieci w naszych integracyjnych placówkach jest niewiele. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że takie punkty działają. Trudno też oczekiwać, że ktoś zabierze dziecko z przedszkola czy żłobka, grupy którą zna i z którą spędza czas by przenieść je do Spynki. Choć mamy wysoki poziom edukacji i opieki. Bardzo dbamy o jakość, dziewczyny z kadry ciągle się szkolą, uczestniczą w kursach. Duży nacisk kładzie na to UNICEF – dodaje Martyna Jarosz.

Dziećmi opiekują się głównie Ukrainki, pobyt dziecka jest bezpłatny. Punkty pracują od poniedziałku do piątku. Mają działać do czerwca ale organizatorzy zapewniają, że starają się o kolejne dofinansowanie by je utrzymać.

– Na razie Spynka przy ul. Spadochroniarzy jest czynna od 8 do 16 ale będziemy zmieniać godziny jeśli zajdzie taka potrzeba i dorośli wyrażą zapotrzebowanie: zareagujemy – zapowiada Grzegorz Krzyszycha.