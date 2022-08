Bo pan chce być w saunie z panią. Klient idzie z regulaminem Parku Avia do sądu

– Nie widzę w tym nic dziwnego. Takie inicjatywy są praktykowane także w innych saunariach w całej Polsce, także tych komercyjnych, gdzie są wręcz całe noce dla kobiet – komentuje sprawę radny Mariusz Wilk, szef klubu radnych Świdnik Wspólna Sprawa. – Przecież ten skarżący „Kobiece Środy” klient może zaproponować też podobną inicjatywę, tyle że skierowaną wyłącznie do mężczyzn. Jeśli będzie taka propozycja, to Rada Miasta się nią zajmie, choć nie wiem, jak na takie męskie saunowanie zareagują radni burmistrza (związani lub sympatyzujący z PiS – red.) – uśmiecha się radny Wilk, który sam jest w opozycji.

Pierwsza skarga od mieszkańca wpłynęła do Urzędu Miasta Świdnik w listopadzie z „prośbą o ewentualną zmianę zasad funkcjonowania „Strefy Relaksu” w obiekcie Park Avia”. Chodzi właśnie o akcję „Kobiece Środy”, którą skarżący określa jako działania „o charakterze dyskryminującym”. – A mając na uwadze, że dotyczy to obiektu publicznego, również nielegalnymi – czytamy w piśmie skierowanym do burmistrza.

Akcja „Kobiece Środy” została wprowadzona przez zarządcę świdnickiego Parku Avia ponad rok temu z inicjatywy Świdnickiej Rady Kobiet, w „odpowiedzi na zasygnalizowane zapotrzebowanie określonej grupy społecznej na możliwość nieskrępowanego korzystania z udogodnień w ramach „Strefy Relaksu” – czytamy w odpowiedzi burmistrza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, do którego wpłynęła skarga dotycząca zapisów w regulaminie strefy saun. „Szczególny charakter infrastruktury i urządzeń dostępnych w ramach powołanej Strefy powoduje, że pełne wykorzystanie ich funkcjonalności wymaga całkowitej rezygnacji z odzienia wierzchniego, co w świetle uwarunkowań o charakterze kulturowym i obyczajowym może stanowić pewną barierę. W związku z tożsamymi okolicznościami takie wydarzenia organizowane są przez podobne, należące do lokalnych jednostek samorządu terytorialnego placówki, funkcjonujące przykładowo we Wrocławiu, Lublinie, Warszawie czy w Chełmie.”

– Zainteresowanie pań „Kobiecymi Środami” jest duże. Z saun w środy w godz. 15-22 korzysta kilkadziesiąt kobiet. Z ich opinii wynika, że bardzo cieszą z tego, że mogą swobodnie korzystać z tego miejsca we własnym towarzystwie – mówi Dziennikowi Agnieszka Nowak-Szpura, dyrektor Parku Avia w Świdniku. – To jest tylko jedno popołudnie i wieczór spośród 7 dni, kiedy działa saunarium.

– Pan, który skarży zapisy w regulaminie korzystania z Parku Avia, protestował od dłuższego czasu, zarzucając burmistrzowi, że dyskryminuje mężczyzn – dodaje Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika. – Akcję „Kobiece Środy” traktujemy jako pewnego rodzaju wydarzenie skierowane do kobiet. Ta akcja nie jest jedyna. Są też podobne inicjatywy oferowane przez Park Avia, w tym adresowana do osób niepełnosprawnych.

Zdaniem władz miasta, skarga jest bezzasadna. – I w żaden sposób nie narusza zasad równości – zaznacza burmistrz Dmowski. Władze Świdnika chcą, by radni odrzucili we wtorek skargę mieszkańca. Jeśli tak się stanie, trafi ona wraz z odpowiedzią oraz aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

– Ciężko mi zrozumieć zamieszanie, które wyniknęło z tego powodu – przyznaje Agata Nawrocka, przewodnicząca Świdnickiej Rady Kobiet. – Czasem wystarczy przecież spokojnie porozmawiać i przedstawić swoje racje. Zapraszamy pana, który złożył skargę, jak też innych panów, do kontaktu z nami, podobnie jak zrobiły to panie. Może najlepszym rozwiązaniem będzie uruchomienie w saunie godzin zarezerwowanych wyłącznie dla panów? Jeśli panowie ze Świdnika sobie tego życzą, to my chętnie pomożemy w realizacji tego pomysłu.